– PARLA STEFANIA PEZZOPANE: “L'ESPOSIZIONE MEDIATICA È STATA UN'ESIGENZA PER DIFENDERMI E DIFENDERCI. SUBITO E L'AGGRESSIONE È STATA FEROCE VERSO LA MIA FIGURA POLITICA E VERSO SIMONE, CHE PER TUTTI QUESTI ANNI ERA ANCORA TACCIATO PER IL TOY BOY. QUANDO ERO CANDIDATA SINDACA A L’AQUILA NEL PD MI CONSIGLIARONO DI LASCIARLO PER FINTA - ABBIAMO AVUTO ANCHE DEGLI STALKER E DA UNO DI QUESTI SONO STATA MINACCIATA DI MORTE – SUI SOCIAL MI SCRIVONO ‘NANA, FAI SCHIFO, BRUTTA, VACCA’…”

Estratto dell’articolo di Maria Corbi per “la Stampa”

stefania pezzopane simone coccia colaiuta

La loro storia d'amore ha avuto il palcoscenico del Grande Fratello per poi diventare un gossip virale, una palestra per gli haters, per chi vede il mondo in bianco e nero. E in quella relazione tra una senatrice (del pd) e un ex spogliarellista c'era molto colore. Ieri l'addio, dopo 9 anni, annunciato sui social, condiviso in un post dai toni civili dove si mescolano dolore, affetto reciproco, e anche un po' di rabbia per quelle intrusioni continue nella loro storia con commenti offensivi e prese in giro, anche su quei 23 anni di differenza.

stefania pezzopane e simone coccia

Stefania Pezzopane prima che l'amore finisse, lei e Simone siete stati "aggrediti" da molti con cattiveria. Quanto ha influito questa ingerenza esterna sul vostro addio?

«La nostra storia è nata 9 anni fa e immediatamente ha scatenato un interesse morboso. L'esposizione mediatica è stata un'esigenza per difendermi e difenderci. Subito e l'aggressione è stata feroce verso la mia figura politica e verso Simone, che per tutti questi anni era ancora tacciato per il toy boy. Entrambi già sposati e divorziati, entrambi con figli, ci siamo trovati per curiosità ed amore. Ci siamo amati tantissimo ed abbiamo combattuto in maniera sovrumana per essere liberi di amarci».

Ma alla fine questa sembra un po' come una resa. O no?

stefiania pezzopane simone coccia pasquetta 2018

«[…] La scelta di chiudere è stata una conseguenza di tante cose. Siamo stati scrutati per 9 anni, con quella ipocrisia giudicante dei falsi moralisti, abbiamo subito attacchi personali che poi diventavano politici. […] Ero candidata sindaca a L'Aquila […] e Qualcuno nel Pd locale contrastava la mia corsa e mi invitò a lasciare Simone per finta, giusto il tempo della campagna elettorale […] Abbiamo avuto anche degli stalker e da uno di questi sono stata minacciata di morte. Poi la pandemia ha cambiato i nostri equilibri, i nostri interessi, le esigenze dei nostri figli. Non siamo più una coppia, ma tra noi c'è un grande affetto […]».

stefania pezzopane simone coccia

[…] Su Instagram ha una foto di Meloni. Che rapporto avete?

«In Parlamento l'ho vista raramente. Ma ha saputo portare il suo partito dal 4% al quasi 30%, va riconosciuto che è stata astuta e tenace. Quando è stata eletta le ho fatto gli auguri, lo smacco è stato terribile per noi donne della sinistra, femministe che non siamo mai riuscite ad avere né una premier né una Presidente della Repubblica. Forse è lo specchio della crisi della sinistra».

Anche la Giorgia Meloni e Elly Schlein, come lei, sono state colpite per l'aspetto fisico.

«Non è solo maleducazione. Bisogna ribellarsi, in qualche caso ho denunciato. È un modo feroce per delegittimarci, per umiliarci, toglierci la dignità. Mi scrivono sui social "nana, fai schifo, brutta,vacca". Il repertorio è vario. Non basta la solidarietà, bisogna non ridurre a satira queste cose». […]

stefania pezzopane simone coccia stefania pezzopane simone coccia a porta a porta stefania pezzopane simone coccia bacio stefania pezzopane simone coccia a le iene stefania pezzopane simone coccia bacio 1 stefania pezzopane simone coccia da barbara d'urso stefania pezzopane simone coccia su visto stefania pezzopane simone coccia su oggi stefania pezzopane simone coccia su novella 2000 stefania pezzopane simone coccia natale simone coccia stefania pezzopane 4 simone coccia stefania pezzopane 5 simone coccia stefania pezzopane 6 stefania pezzopane e simone coccia stefania pezzopane e simone coccia nel video di christian palladino 10 stefania pezzopane simone coccia 2 (2) stefania pezzopane simone coccia 5 stefania pezzopane simone coccia mister italia stefania pezzopane simone coccia sulla neve stefania pezzopane simone coccia in piscina

stefania pezzopane simone coccia a letto stefania pezzopane simone coccia al mare