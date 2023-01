16 gen 2023 19:08

“FINITO IL TEMPO IN CUI LA PRIMA MOGLIE SOFFRIVA IN SILENZIO DOPO ESSERE STATA LASCIATA PER UNA RAGAZZA” – ALDO CAZZULLO RIMANE AMMALIATO DALLA SPRUZZATA DI LIVORE DI SHAKIRA CONTRO L’EX GERARD PIQUÉ: “LA FRASE-CHIAVE È: “MI HAI RESA PIÙ DURA, LA DONNA NON PIANGE, LA DONNA FATTURA”. UNA VOLGARITÀ? NO, UNA RIVENDICAZIONE DI INDIPENDENZA, ANCHE ECONOMICA. ADESSO LA DONNA REAGISCE. UNA LUPA NON PUÒ STARE CON UN PRINCIPIANTE…” - VIDEO