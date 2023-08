“FIORAVANTI E MAMBRO NON C’ENTRANO CON LA STRAGE DI BOLOGNA” – L’EX ESTREMISTA NERO MARCELLO DE ANGELIS, ASSUNTO DA FRANCESCO ROCCA COME RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE LAZIO, DÀ LA SUA VERSIONE DEI FATTI DEL 2 AGOSTO 1980: “LO SO PER CERTO E POSSO DIMOSTRARLO. DIRE CHI È RESPONSABILE NON SPETTA A ME, ANCHE SE RITENGO DI AVERE LE IDEE CHIARISSIME" - REPLICA DI PAOLO BOLOGNESI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DELLE VITTIME: "QUESTE SONO LE CERTEZZE DEI PALLONARI CHE NON TENGONO CONTO DEI PROCESSI"

(ANSA) - "Il 2 agosto è un giorno molto difficile per chiunque conosca la verità e ami la giustizia, che ogni anno vengono conculcate persino dalle massime autorità dello Stato (e mi assumo fieramente la responsabilità di quanto ho scritto e sono pronto ad affrontarne le conseguenze).

La differenza tra una persona d'onore e uno che non vale niente è il rifiuto di aderire a versioni di comodo quando invece si conosce la verità. E accettare la bugia perché così si può vivere più comodi. Intendo proclamare al mondo che Cristo non è morto di freddo e nessuno potrà mai costringermi a accettare il contrario. Così come so per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini.

Non è un'opinione: io lo so con assoluta certezza". Lo ha scritto su Facebook il responsabile della comunicazione Istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis. "E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e 'cariche istituzionali' - prosegue - E se io dico la verità, loro, ahimè, mentono. Ma come i martiri cristiani io non accetterò mai di rinnegare la verità per salvarmi dai leoni.

Posso dimostrare a chiunque abbia un'intelligenza media e un minimo di onestà intellettuale che Fioravanti, Mambro e Ciavardini non c'entrano nulla con la strage. Dire chi è responsabile non spetta a me, anche se ritengo di avere le idee chiarissime in merito nonché su chi, da più di 40 anni, sia responsabile dei depistaggi.

Mi limito a dire che chi, ogni anno e con toni da crociata, grida al sacrilegio se qualcuno chiede approfondimenti sulla questione ha sicuramente qualcosa da nascondere". De Angelis conclude invitando a rilanciare il suo pensiero. "A questo post non basta mettere un 'mi piace' - scrive - dovete rilanciarlo e condividerlo… altrimenti hanno vinto loro, gli apostoli della menzogna…"

Strage Bologna: Bolognesi, 'pallonari incorreggibili'

' (ANSA) - "Queste sono le certezze dei pallonari che non tengono conto dei risultati dei processi e delle indagini che sono state fatte in tutti questi anni. Credo proprio che sia un incorreggibile che pensa che la sua parola superi tutte le prove". Così Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei familiari della vittima della Strage di Bologna commenta le parole del responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, Marcello De Angelis "Però - aggiunge Bolognesi - non ha parlato di pista palestinese, si vede che sta passando di moda". (ANSA)

