“I FIORENTINI SONO INSOPPORTABILI” – PAROLA DI SIGMUND FREUD, CHE NEL 1896 VISITÒ FIRENZE RIMANENDONE DELUSO – AI FAMILIARI SCRIVEVA DI SENTIRSI OPPRESSO E SOPRAFFATTO DALLA CITTÀ: “ARRIVA UN MOMENTO IN CUI SI È SOMMERSI DA COSE CHE SI SOMIGLIANO TUTTE E NON SI RAGGIUNGE PIÙ L’ESTASI QUANDO CHIESE, MADONNE, LACRIME PER CRISTO DIVENTANO INDIFFERENTI. PER NON PARLARE DEI FIORENTINI CHE DANNO DI SÉ UNO SPETTACOLO INFERNALE...”