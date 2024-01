“FLEXIMAN DOVREBBE PROVARE QUELLO CHE PROVO IO QUANDO VADO DOVE È STATO AMMAZZATO MIO FIGLIO, E POI AL VERANO DOVE L’HO VISTO RINCHIUDERE DIETRO A UNA COLATA DI CEMENTO” - PAOLA DI CARO, GIORNALISTA DEL "CORRIERE DELLA SERA" IL CUI FIGLIO 18ENNE È STATO TRAVOLTO DA UNA MACCHINA A ROMA, VA GIU' DURO CONTRO CHI STA DISTRUGGENDO GLI AUTOVELOX NEL NORDITALIA - LA LEGA, DOPO LA BATTAGLIA CONTRO IL LIMITE DEI 30 KM/H A BOLOGNA, STRIZZA L'OCCHIO A QUELLO CHE VIENE CONSIDERATO UN EROE: "ASCOLTIAMO IL DISAGIO DEI CITTADINI..."

Sapete chi è FLEXIMAN, il nuovo eroe italiano? È quello (quelli?) che in Veneto sta sabotando tutti gli autovelox in nome della ‘libertà’. Quello a cui i sindaci si inchinano: ‘Dobbiamo tener conto del sentire dei cittadini’.

Io vorrei che solo un giorno nella sua vita - uno solo - provasse quello che provo io quando, tra l’organizzazione di un concerto, una rassegna cinematografica, uno spettacolo teatrale per ricordare mio figlio attraverso la bellezza dei suoi amici, provo ogni mattina.

Quando vado sulla Colombo dove è stato ammazzato, a sistemare i fiori. E poi al Verano, dove l’ho visto rinchiudere per sempre dietro una colata di cemento. A 18 anni. Mi basterebbe che lo provasse un giorno solo. Sarebbe già una pena atroce. Con te, per te, Fra

FLEXIMAN, IL BOIA DEGLI AUTOVELOX CHE FA PROSELITI ANCHE IN POLITICA

Estratto dell’articolo di Massimo Pisa per "La Repubblica"

Inafferrabile come Lupin, vindice come Robin Hood, implacabile come Anonymous. Vezzeggiato dai tiktoker, dagli youtuber, dalla politica locale. E omaggiato dallo street artist, vedi il padovano Evyrein (quello che aveva immortalato Chiara Ferragni e Fedez come “pickpocket”, borseggiatori), che ne ha sublimato le gesta facendone una Beatrix Kiddo contemporanea, una Uma Thurman in tuta gialla che tiene in mano il suo scalpo: non Bill ma un palo con telecamera e sensori, un murales a meno di cento metri dalla Questura di Padova.

[…] Sono voci sempre più isolate. Fanno molto più rumore dichiarazioni come quelle di Alberto Stefani, deputato e segretario regionale della Lega, oltre che primo cittadino di Borgoricco, quando dice che «è importante ascoltare il disagio di cittadini, c’è un’esasperazione che va affrontata». O di Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso appena uscito polemicamente dal Carroccio, che spiega che «l’autovelox è uno strumento che non funziona, non ha fatto diminuire il tasso di incidenti».

Corsa al consenso, parallela ai social. Bisognerebbe spiegarlo alla signora Franca Barison, presidente dell’Associazione vittime della strada del Camposampierese: per lei ieri rintoccava il 27esimo anniversario dall’addio alla figlia Elisa. «Una multa è meglio di una telefonata — sospira — lo voglio ricordare soprattutto a chi tifa per questi signori. Vergognatevi. è ora di vedere meno croci e mazzi di fiori ai bordi delle strade».

