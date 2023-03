LA “FLOTTA SEGRETA” DI RYANAIR – LA COMPAGNIA DI VOLI LOW COST E’ IN CERCA COMANDANTI E PRIMI UFFICIALI PER LA SUA PICCOLA FLOTTA DI JET PRIVATI, USATI PER SPOSTARE TECNICI, DIRIGENTI E STAFF DI VOLO IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE – I TRE LEARJET 45, CHE SI MUOVONO TUTTI I GIORNI TRA LE 91 BASI (ANCHE PIU’ VOLTE AL GIORNO), POSSONO TRASPORTARE 8 PERSONE OLTRE AI DUE PILOTI – L’ESISTENZA DEGLI AEREI È STATA SVELATA GRAZIE A…

Estratto dell’articolo di Leonard Berberi per www.corriere.it

JET PRIVATI RYANAIR

Ryanair cerca comandanti e primi ufficiali […] per la sua piccola — e poco sconosciuta — flotta di velivoli privati. Per ridurre al minimo i tempi di attesa per le parti di ricambio o per far arrivare i tecnici il più velocemente possibile la principale low cost d’Europa e la seconda nel mondo usa tre Learjet 45 che si muovono tutti i giorni tra le 91 basi. […]

LE RICHIESTE

Gli annunci di lavoro si trovano sul sito del vettore e svelano, a livello ufficiale, l’esistenza di questi velivoli privati […] I comandanti — si legge — saranno di base all’aeroporto di Londra Stansted, il cuore delle operazioni di Ryanair. I primi ufficiali sono ricercati per gestire i jet sia a Stansted sia allo scalo di Bergamo-Orio al Serio, il secondo «hub» della low cost.

ANNUNCI DI LAVORO RYANAIR

GLI SPOSTAMENTI

I jet privati di Ryanair — spesso identificati come «FR1», «FR2» e «FR3» dove FR è la sigla Iata della low cost — si muovo più volte al giorno, a seconda delle esigenze. […]

I COSTI

[…] A bordo si possono sedere al massimo 8 persone, oltre ai due piloti. Il Learjet 45 ha un prezzo di listino di 2-5 milioni di dollari, anche se questi utilizzati dalla low cost sono presi in leasing da una società esterna, «Aviation Leasing (Iom) Ltd […]. Secondo i prezzi di mercato il noleggio oscilla tra i 4 e i 5 mila euro per ogni ora di volo.

