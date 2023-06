“PER FORTUNA CHE BERLUSCONI È MORTO, CI HA RUBATO LA DIGNITÀ SOCIALE” – OLIVIERO TOSCANI LA SPARA GROSSA IN OCCASIONE DI UNA CERIMONIA DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI PALAZZI A SCAMPIA, A NAPOLI, CON ALCUNE SUE FOTO. LA SOCIETÀ CHE HA ORGANIZZATO L’EVENTO, LA SMEAN ENERGY, PRENDE SUBITO LE DISTANZE, MA LUI INSISTE: "SONO FELICISSIMO CHE BERLUSCONI NON CI SIA PIÙ. È STATO LA ROVINA DELL'ITALIA. SOLO IN ITALIA CHI MUORE DIVENTA SANTO"

ristrutturazione di smean energy a scampia con le foto di oliviero toscani

TOSCANI CHOC CONTRO BERLUSCONI, 'CI DISSOCIAMO DALLE SUE PAROLE'

(ANSA) - Parole choc quelle del fotografo Oliviero Toscani contro Silvio Berlusconi: "Per fortuna è morto, ci ha rubato la dignità sociale". Lo riferiscono organi di stampa riportando le affermazioni fatte ieri in occasione della cerimonia che ha visto ricoprire le facciate di alcuni palazzi in ristrutturazione nel quartiere di Scampia, a Napoli, con il volto di giovani del quartiere.

Foto realizzate proprio da Toscani. A prendere distanza dalle sue parole Ranieri Roberto Ricciardi, presidente di Smean Energy, proprio la società che ha promosso l'installazione dei ritratti realizzati da Toscani. "Ci dissociamo in maniera categorica dalle affermazioni di Oliviero Toscani sul Presidente Silvio Berlusconi, a cui riconosciamo di aver fatto tanto dal punto di vista imprenditoriale, politico, sociale e sportivo, per l'Italia e per gli italiani.

Ranieri Roberto Ricciardi oliviero toscani a scampia

Non consentiamo a nessuno - sottolinea Ricciardi - di strumentalizzare la nostra iniziativa di beneficenza, che ha come unico obiettivo quello di unire le migliori energie del territorio di Scampia e della Campania tutta, per ridare bellezza, dignità e speranza. Cogliamo l'occasione per invitare la famiglia Berlusconi a visitare i luoghi che con impegno e dedizione stiamo rigenerando, e siamo certi che il Presidente Berlusconi, da grande imprenditore, avrebbe apprezzato il nostro lavoro, soprattutto per il nobile fine sociale".

BERLUSCONI: TOSCANI INSISTE, 'FELICISSIMO NON CI SIA PIU', SOLO IN ITALIA CHI MUORE DIVENTA SANTO'

SILVIO BERLUSCONI

(Adnkronos) - "Sì, sono uno di quelli che pensa che Berlusconi sia stato la rovina dell'Italia. Sono felice che non ci sia più, felicissimo". Così Oliviero Toscani, raggiunto al telefono dall'Adnkronos, conferma e rilancia le affermazioni choc di ieri a Scampia, quartiere della zona nord di Napoli dove ha inaugurato un'opera composta dai suoi scatti realizzati a cento giovanissimi del quartiere, nell'ambito del progetto ''Tutt'egual song' 'e criature''.

Smean Energy, consorzio ideatore e promotore del progetto, questa mattina in una nota si è dissociato dalle parole del fotografo. Toscani invece insiste: "Penso che la morte di Berlusconi sia stata una fortuna per questo paese - spiega - e non sono l'unico a pensarlo. Berlusconi è stato la rovina dell'Italia, in tutto: la sua etica, la sua educazione, il modo di trattare le donne.

oliviero toscani a scampia

Ha avuto la possibilità di avere una maggioranza schiacciante in Parlamento e non è riuscito a fare niente, quindi non è neanche un grande statista. Ha fatto interessi privati in atto d'ufficio, ha messo le mani dappertutto ma non ha migliorato niente. Se parliamo di Berlusconi all'estero ci prendono in giro, mentre in Italia quando qualcuno muore diventa santo. Ma il tempo mi darà ragione", conclude.

silvio berlusconi nel 1997 funerali di silvio berlusconi foto di massimo sestini 9 ristrutturazione di smean energy a scampia con le foto di oliviero toscani marina berlusconi silvio berlusconi veronica lario pier silvio berlusconi PIER SILVIO BERLUSCONI AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI