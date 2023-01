“SULLE FOTO E L'IDENTITÀ DELLA PROF CHE HA FOTOGRAFATO RENZI E MANCINI NON C’E’ ALCUN MISTERO” - “LA VERITÀ” SMONTA, TABULATI ALLA MANO, OGNI “MISTERO” SU VIDEO E IMMAGINI DI RENZI E MANCINI ALL’AUTOGRILL DI FIANO ROMANO: “LE CARTE DELLA PROCURA NON MOSTRANO FALLE NEL RACCONTO DELLA DONNA CHE L'HA FILMATO. NON C'È NIENTE DI INCOERENTE RISPETTO A QUANTO RIFERITO DALL'INDAGATA. A COINCIDERE NON È SOLO LA PRESENZA DELLA DONNA A FIANO ROMANO NEL MOMENTO DEGLI SCATTI. SONO I TEMPI DI TUTTI GLI SPOSTAMENTI CHE TORNANO NEL LORO COMPLESSO. COME HA VERIFICATO LA DIGOS…”

Giacomo Amadori per “la Verità”

LE FOTOGRAFIE DELLA PROF CHE HA RITRATTO MATTEO RENZI E MARCO MANCINI ALL AUTOGRILL DI FIANO ROMANO

Per Matteo Renzi la nostra ricostruzione sul suo incontro con l'allora agente segreto Marco Mancini all'autogrill di Fiano Romano il 23 dicembre 2020 non terrebbe conto delle «contraddizioni del racconto» della professoressa di Viterbo indagata dalla Procura di Roma per diffusione illecita di riprese fraudolente, ovvero per aver filmato quel rendez-vous con il suo cellulare e aver inviato le immagini alla trasmissione Report. L'ex premier ieri ha scatenato la sua contraerea. Per esempio ha annunciato una causa civile contro il sito Dagospia, reo di aver ripreso il nostro articolo.

Nel comunicato si leggeva: «Le contraddizioni che smentiscono il racconto sulla vicenda autogrill non sono di Renzi che attende la chiusura delle indagini (per altro già concluse, ndr) prima di procedere civilmente contro i responsabili delle diffamazioni».

incontro renzi mancini all autogrill foto tpi 8

Queste presunte contraddizioni ieri hanno trovato spazio in qualche talk show. Addirittura c'è chi ha parlato di «misteri». Per tale motivo riteniamo di dover dare un ulteriore contributo all'accertamento della verità, riferendo ancor più dettagliatamente di ieri quanto riportato nei tabulati raccolti dalla Digos di Roma, nelle foto allegate agli atti e nella ricevuta del Telepass.

Gli investigatori della polizia hanno consegnato ai pm uno schema con la descrizione degli spostamenti della donna così come risultano dalle celle telefoniche agganciate dal suo smartphone. Un lavoro che viene così riassunto nell'informativa: «Nella tabella viene riportato lo stralcio del traffico telefonico generato in data 23 dicembre 2020 dall'utenza della [] unitamente alle Cgi (Centro per l'informazione geografica, acronimo delle celle, ndr) sollecitate, da cui si evince che alle ore 9:59:45 la stessa si sposta da Viterbo per raggiungere la Capitale alle ore 12:55:16 e rimanerci fino alle ore 15:24:51.

TPI - LE FOTO DELL INCONTRO TRA MATTEO RENZI E MARCO MANCINI ALL AUTOGRILL

Successivamente, dopo aver sollecitato la Cgi di Fiano Romano, aggancia le stazioni radio base lungo la superstrada E45 per far ritorno a Viterbo alle ore 18:31:02 sollecitando la Cgi ubicata a Viterbo []». Analizziamoli nel dettaglio questi tabulati.

incontro renzi mancini all autogrill 14

Alle 13.27 la professoressa, mentre sta arrivando a casa dei genitori, contatta il padre e il cellulare della docente viene localizzato in zona Anagnina, a Roma. Quello del genitore è collocato a 1,9 chilometri di distanza, ovvero all'altezza della sua abitazione a Morena, un quartiere della Capitale che si trova tra l'Anagnina e il Comune di Ciampino. Lo stesso posto in cui viene localizzato alle 14.15 il telefonino della professoressa.

incontro renzi mancini all autogrill

Alle 15.24, quando riceve una chiamata, l'apparecchio non si è ancora spostato. Alle 16.29 l'indagata riceve un'altra chiamata e stavolta il suo telefono aggancia una cella di Fiano Romano. La prima e l'ultima delle foto scattate hanno come orario le 16.21 e le 16.34, quindi la conversazione, durata 124 secondi, avviene mentre l'insegnante osserva il colloquio tra Renzi e Mancini.

incontro renzi mancini all autogrill foto tpi 7

Gli scatti sono tutti effettuati dal posto di guida e il telefonino inquadra la scena dal finestrino del passeggero, quello occupato dal padre in quel momento al bagno. Nelle foto si vedono anche una giacca (sempre del babbo) e la sciarpa della madre che è seduta dietro al guidatore. Di fianco alla mamma c'è il seggiolino di uno dei figli della professoressa.

Quindi non c'è niente di incoerente sino a questo punto rispetto a quanto riferito dall'indagata. La sua colpa è quella di aver scritto, a otto giorni di distanza dai fatti, al sito del Fatto quotidiano di aver fatto foto e video tra le 15.30 e le 16 del 23 dicembre? Non ci sembra possibile. Anche perché a coincidere non è solo la presenza della donna a Fiano Romano nel momento degli scatti. Sono i tempi di tutti gli spostamenti che tornano nel loro complesso. Come ha verificato la Digos.

incontro renzi mancini all autogrill foto tpi 4

La applicazione Google maps calcola che ci vogliono 31 minuti per coprire la distanza di 42,9 chilometri tra l'abitazione di Morena e Fiano Romano. Noi sappiamo che alle 15.24 la docente è ancora a Roma e alle 16.21 è all'autogrill Feronia Est. Quindi la durata del viaggio è stata sicuramente superiore alla mezz' ora.

Ma tra Morena e l'area di servizio l'insegnante ha messo a verbale di aver fatto un'altra fermata: «Durante il tragitto all'altezza dell'uscita Settebagni mio padre mi chiedeva di accostare perché accusava un malessere e pertanto mi fermavo alla prima area di sosta e mio padre dava di stomaco».

incontro renzi mancini all autogrill foto tpi 6

La piazzola di sosta che si trova lungo la diramazione che collega il Gra al casello di Roma Nord, ubicata poco prima dell'uscita Settebagni, è a 11 minuti (e 16,7 chilometri) dall'autogrill di Fiano. Dunque la ricostruzione della professoressa ci sembra anche in questo caso molto lineare.

L'ultima foto ha come orario le 16.34. Poi la signora si dirige all'uscita autostradale di Magliano Sabina per raggiungere dei parenti a Civita Castellana. Per andare dall'area di servizio di Feronia Est al casello sopracitato (34 chilometri di tragitto autostradale), sempre secondo Google maps, occorrono 21 minuti. E che orario segna la ricevuta del Telepass consegnata dalla donna agli inquirenti? Le 16.55. Insomma siamo di fronte a una corrispondenza perfetta tra i tempi stimati e quelli reali.

RENZI MANCINI

Facciamo la prova del nove: su Google maps la durata complessiva del viaggio (lungo 77 chilometri) dalla casa dei genitori della docente al casello di Magliano Sabina viene indicata in 49 minuti. In mezzo, però, bisogna inserire le due soste e quindi pare del tutto plausibile che, dall'ultimo rilevamento del cellulare dell'insegnante a Morena e la sua collocazione a Magliano Sabina, alle 17.02, passino 1 ora e 38 minuti.

incontro renzi mancini all autogrill foto tpi 13

Solo la tappa a Fiano Romano sarebbe durata una quarantina di minuti a cui bisogna aggiungere il pit stop di Settebagni. Ovviamente si tratta di tempi indicativi, che variano in base alla situazione del traffico. Che il 23 dicembre del 2020, nel pieno delle limitazioni degli spostamenti tra Regioni, non poteva essere particolarmente elevato. Nonostante questo ci sentiamo di affermare con certezza che sulle foto e l'identità dell'autrice non ci sia alcun mistero.

