19 gen 2023 11:06

“LE FOTO DELLE CARTE D'IDENTITÀ SI INCOLLANO COL BIADESIVO” – PARLA VINCENZO PISCIOTTA, 70ENNE IMPIEGATO COMUNALE DI CAMPOBELLO DI MAZARA: ORA IN PENSIONE, È SUA LA FIRMA SUL DOCUMENTO DI MATTEO MESSINA DENARO – “IL TIMBRO A SECCO? SI PUÒ COMPRARE IN CARTOLERIA. IO CONOSCO TUTTI IN PAESE, ANCHE BONAFEDE. SE QUEL GIORNO MI FOSSE PASSATA SOTTO GLI OCCHI LA FOTO DI UN ALTRO ME NE SAREI ACCORTO. IO FIANCHEGGIATORE? NO, NON MI HANNO NEMMENO INTERROGATO…”