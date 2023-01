“LA FOTO DEL PRINCIPE ANDREA CON VIRGINIA GIUFFRE? UN FALSO” - GHISLAINE MAXWELL, L’EX APE REGINA DI JEFFREY EPSTEIN, TENTA (INUTILMENTE) DI SALVARE LA FACCIA AL PRINCIPE ANDREA - SE TUTTI SI ASPETTAVANO CHE SAREBBE STATA LEI A INCASTRARLO, INVECE, NELLA SUA PRIMA INTERVISTA DAL CARCERE, LA MAXWELL LO SCAGIONA: “DI QUELLA FOTO NON C’È L’ORIGINALE PERCHÉ NON SI SONO MAI INCONTRATI”. E IL DUCA DI PORK ANNUNCIA DI VOLER FAR CAUSA ALLA SUA ACCUSATRICE , SPUTTANANDO I 10 MILIONI CHE GLI HA LASCIATO LA MADRE…

Da www.rainews.it

La foto del principe Andrea con una 17enne, l'americana Virginia Giuffre che lo accusa di averla stuprata, è "un falso": parola di Ghislaine Maxwell, l'ex reginetta della mondanità internazionale. Maxwell è stata condannata a giugno 2022 a New York e deve scontare 20 anni di carcere per traffico sessuale di minori, effettuato per conto del suo amico e amante, il finanziere statunitense Jeffrey Epstein.

La donna, ultima figlia del magnate dei media Robert Maxwell, un passato di frequentazioni e amicizia anche con il principe Andrea, ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata dalla sua prigione negli Stati Uniti a TalkTV, un'emittente britannica.

[…] nel febbraio dello scorso anno il principe ha siglato con lei un accordo extragiudiziale, pagando milioni di dollari (recuperati anche vendendo il suo chalet in Svizzera) pur di evitare il clamore di una situazione davvero imbarazzante per la famiglia reale. Il principe però si è sempre professato innocente e anzi ha addirittura sostenuto di non aver neppure mai conosciuto la donna.

La foto è "un falso", dice Ghislaine Maxwell nell'intervista. "Non credo per un attimo che sia reale, anzi sono sicura che non lo sia: non c'è mai stato un originale e non c'è nessuna fotografia. Ho visto solo una fotocopia". In una intervista nel 2019, anche il principe aveva sostenuto che la foto fosse una montatura per screditarne l'immagine.

2. IL PRINCIPE ANDREA VUOLE FAR CAUSA A VIRGINIA GIUFFRE

Emily Stefania Coscione per www.iodonna.it

Il principe Andrea è disperato. Vuole a tutti i costi tornare a essere un working royal. Vuole riprendersi il titolo di Altezza Reale, che pare abbia già iniziato a usare di nuovo in privato. Ma per questo deve provare senza ombra di dubbio la sua innocenza e ripristinare del tutto la sua reputazione, andata in rovina dopo il suo coinvolgimento negli affari di Jeffrey Epstein, il miliardario americano accusato di sfruttamento di minorenni.

L’ultimo tentativo del principe Andrea

Come ci si aspettava, la madre Elisabetta ha lasciato al figlio prediletto Andrea, 62 anni, una sostanziosa eredità. Ricordiamo che la regina aveva già pagato, al posto del principe, parte del risarcimento di circa 12 milioni di sterline a Virginia Giuffre, l’accusatrice nello scandalo Epstein. Andrea aveva contribuito vendendo il suo chalet in Svizzera.

Il principe Andrea e la causa da 10 milioni di sterline

Per vedersi finalmente restituire ciò che lo scandalo gli ha tolto, il principe si starebbe preparando a usare per la nuova azione legale ben 10 milioni di sterline ereditati dalla madre. Ma gli avvocati americani della Giuffre hanno subito reagito alla notizia, consigliandogli di rinunciare per evitare un’ulteriore umiliazione. Anzi, dicono, dovrebbe considerarsi fortunato ad aver evitato il carcere. E sembrano d’accordo anche alcuni avvocati di Andrea a Londra, esortando il cliente a non sperperare le sue finanze.

