L'intervista rilasciata da Ilary Blasi a Verissimo ha scatenato più reazioni. Totti si è trincerato dietro un laconico: "Vorrei solo che trovassimo un equilibrio". Noemi Bocchi si dice non abbia neppure visto il docufilm, in cui l'ex moglie del suo compagno parla del loro tradimento. A dilungarsi sulle dichiarazioni al vetriolo rilasciate dalla Blasi ci ha pensato Alex Nuccetelli, amico fraterno dell'ex capitano della Roma che, in due interviste differenti rilasciate nel giro di poche ore, ha difeso il Pupone e parlato della sua nuova vita.

"Penso che Ilary abbia sofferto, ma posso assicurarvi che anche Francesco ha vissuto la stessa cosa quando è uscita la storia del caffè. C’è anche un pizzico di orgoglio in lui, noi tutti comuni mortali siamo stati traditi e umiliati, ma per lui che è il re di Roma…", ha dichiarato Nuccetelli a Tag24 […]

La coppia sta per festeggiare due anni insieme e secondo quanto riferito da Alex Nuccetelli, Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno vivendo un periodo molto felice nonostante i gossip e le beghe giudiziarie. "Noemi ha una qualità che a Francesco è sempre mancata, lei ha tanta dolcezza, tanto affetto, tanta vicinanza", ha aggiunto Alex Nuccetelli smontando le accuse circolate su Noemi, da molti dipinta come una manipolatrice e un'arrampicatrice sociale: "Parla di Francesco in modo positivo, esprime concetti importanti

. Questo lo fa quando c'è lui, ma anche in sua assenza. Per un uomo è basilare per affrontare un rapporto e avere una vita insieme. Francesco lo vedo molto molto felice". Totti e Noemi si sono conosciuti in Sardegna, ha rivelato l'amico di Francesco, e a unirli sono stati gli interessi comuni legati al padel e alla Roma.

Intervistato su Radio UniCusano, Alex Nuccetelli ha fatto, però, anche un'ammissione su Totti e la fedeltà. "Con Noemi ha trovato una dimensione diversa ed è assolutamente fedele. Lui è davvero soddisfatto e felice con lei", ha dichiarato il romano, aggiungendo però: "Ma non posso dire che Francesco non ha mai tradito Ilary con Noemi perché quando si incontravano alle mie serate era tutto ancora in stato embrionale". Poi Nuccetelli ha concluso: "Francesco non ha vizi, è sempre stato salutista ma gli piacciono le donne". […]

