“FRANCO ZEFFIRELLI MI HA TORTO L’ALLUCE PER FARMI SIMULARE LA FACCIA DA ORGASMO” – BROOKE SHIELDS SI SCAGLIA A SCOPPIO RITARDATO CONTRO IL REGISTA ITALIANO, ACCUSANDOLO DI NON AVERLA FATTA SENTIRE AL SICURO SUL SET DI “AMORE SENZA FINE”: “AVEVO 16 ANNI. VOLEVA SULLA MIA FACCIA L’IMMAGINE DELL’ESTASI, MA ERA PIÙ ANGOSCIA PERCHÉ MI STAVA FACENDO MALE” – LE FOTO NUDA A 10 ANNI, L’IPERSESSUALIZZAZIONE DEL CORPO A 15 ANNI IN “LAGUNA BLU”, LA VIOLENZA SESSUALE A 22 ANNI E… - VIDEO

1. BROOKE SHIELDS TORNA AD ATTACCARE FRANCO ZEFFIRELLI E SVELA COSA FECE IL REGISTA PER SIMULARE UN ORGASMO

Estratto dell’articolo di Davide Stanzione per www.bestmovie.it

brooke shields e franco zeffirelli

Brooke Shields, si è scagliata contro Franco Zeffirelli, che la diresse adolescente e ancora 16enne nel film romantico Amore senza fine, del 1981.

Presente al Sundance Film Festival 2023 col documentario sulla sua vita “Pretty Baby: Brooke Shields”, l’interprete ha accusato Zeffirelli, scomparso nel 2019, di abusi sessuali e ha detto di non essersi sentita particolarmente al sicuro con lui sul set, dato anche il tema del film (la vita sessuale degli adolescenti a Chicago): «La fisicità e l’esplorazione della sessualità mi sono sembrate davvero pericolose, e non mi fidavo della capacità del regista di creare un ambiente sicuro per me».

brooke shields 6

[…] Durante una scena di sesso proprio con Hewitt, stando a Shields sarebbe avvenuto il fatto per lei più estremo e doloroso: Zeffirelli le avrebbe torto l’alluce per arrivare a ciò che voleva da lei e dal suo volto, ovvero la simulazione del raggiungimento di un orgasmo, finendo però col turbarla moltissimo, dato che l’attrice non sapeva all’epoca cosa fosse l’acme dell’atto sessuale: «Zeffirelli continuava a prendermi l’alluce e, a torcerlo in modo da farmi assumere… un’immagine di estasi? Ma era più angoscia che altro, perché mi stava facendo male».

brooke shields bambina

2. BROOKE SHIELDS: "IO USATA DA MIA MADRE COME UNA BAMBOLINA SUL SET"

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

Lo ha fatto lei, non permetterebbe che lo facessero i suoi figli. Nuda, da giovanissima, sul set, mentre seduce un uomo con il doppio dei suoi anni. Brooke Shields era una bambina di undici anni quando venne costretta a baciare Keith Carradine, 27, nel film Pretty baby del '78, in cui Brooke faceva la parte di una prostituta bambina. E ne aveva dieci quando posò per Playboy. Adesso è arrivato il momento di fare i conti con il passato.

brooke shields 1

Il rapporto con la madre

A 57 anni, Shields, protagonista di uno documentario sulla sua vita, in uscita negli Stati Uniti, ha raccontato al magazine del Sunday Times il suo tormentato rapporto con la madre Teri, alcolista, morta nel 2012. Nel docu la stessa figlia, Rowan, 19 anni, racconta di non aver mai voluto vedere quel film, lei e la sorella Grier, che ha 16 anni. "È pornografia infantile - commenta - Chi ci avrebbe fatto fare una cosa simile a undici anni?". "No", risponde la madre nel video, prima di essere sopraffatta dalle lacrime. […] A lungo Shields ha spostato l'attenzione dalla madre, accusata di aver lasciato che la figlia venisse usata come una "bambolina" sul set.

La violenza sessuale

[…] Brooke ha rivelato anche di essere stata stuprata, quando aveva 22 anni, in una camera d'albergo, da un uomo che lavorava nel mondo del cinema. Non fa il nome, ma dice che l'aveva attirata in camera con un tranello: le aveva detto di chiamare il taxi dalla sua stanza, poi si era presentato nudo e l'aveva violentata.

brooke shields 4

Foto nuda a dieci anni

A 15 anni, in Laguna blu, la sua figura venne usata in modo erotico. E lo stesso successe l'anno dopo, in Un amore senza fine di Franco Zeffirelli. A 14 anni Brooke era diventata la più giovane modella a sfilare per Vogue e poi la Lolita di posti esclusivi come lo Studio 54 di New York. Quando ormai era diventata una star a livello mondiale, un fotografo amico di famiglia aveva provato a vendere foto di lei nuda all'età di dieci anni.

Eppure a quell'epoca, lei stessa provava a dare una versione diversa delle scelte della madre. Nel documentario viene riproposta una vecchia intervista, in cui Brooke bambina, alla domanda su cosa pensasse del clamore che aveva suscitato come giovane prostituta in Pretty baby, aveva risposto sorridendo: "Penso che sia divertente".

