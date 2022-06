“I FRATELLI BIANCHI HANNO DATO SFOGO AL LORO IMPULSO VIOLENTO” – I PM DI VELLETRI AL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI WILLY A COLLEFERRO: “SI SONO APPROCCIATI ALLA FOLLA CON IL SOLO INTENTO DI LEDERE, E NON RECEDENDO NONOSTANTE I TENTATIVI DEI PRESENTI DI SPIEGARE COME NON VI FOSSE LA NECESSITÀ DI USARE LA VIOLENZA” – “IL MOVENTE È COSÌ BANALE DA RENDERE DEL TUTTO SPROPOSITATA L’AZIONE AGGRESSIVA…”

(ANSA) - I fratelli Bianchi hanno dato "sfogo al loro impulso violento, approcciandosi alla folla con il solo intento di ledere e non recedendo dal proprio proposito criminoso nonostante i tentativi" di alcuni presenti "di spiegare come non vi fosse assolutamente la necessità di adoperare violenza". E' quanto scrivono i pm della Procura di Velletri nelle repliche, depositate alle parti nei giorni scorsi, nell'ambito del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte la cui sentenza è attesa per il 4 luglio davanti ai giudici della Corte d'Assise di Frosinone.

Per Gabriele e Marco Bianchi i pm hanno sollecitato la condanna all'ergastolo, mentre per gli altri imputati Francesco Belleggia e Mario Pincarelli chiesta una condanna a 24 anni. Nelle repliche i rappresentanti dell'accusa ribadiscono che "il movente della condotta è da ritenersi così banale, da rendere del tutto spropositata l'azione aggressiva con esiti letali ed in questi limiti contenutistici, si può senz'altro osservare come un 'non movente'".

