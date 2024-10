27 ott 2024 11:12

I “FRIENDS” DELLA MELONI SÌ CHE FANNO RIDERE – LA TELEVISIONE SPAGNOLA HA LANCIATO LA SERIE SATIRICA “FACHAS”, OVVERO “FASCISTI”, UNA PARODIA DELLA SITCOM “FRIENDS” IN CUI VENGONO SBERTUCCIATI I LEADER DI DESTRA – NEL CAST NON C’È SOLO GIORGIA MELONI, MA ANCHE DONALD TRUMP, MARINE LE PEN, SANTIAGO ABASCAL, E L’ARGENTINO JAVIER MILEI – IN UNA DELLE SCENE CHIAVE, LA DUCETTA E IL TYCOON DISCUTONO DELLA FESTA ORGANIZZATA PER I SUPREMATISTI BIANCHI E… VIDEO