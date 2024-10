27 ott 2024 19:46

“FROCIO, MA QUANDO S'AMMAZZA, GAY DI MERDA” – È POLEMICA PER “IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA”, IL FILM SUL 15ENNE ANDREA SPEZZACATENA CHE SI SUICIDATO DOPO ESSERE STATO PERSEGUITATO DAI BULLI IN UNA SCUOLA DELLA CAPITALE – DURANTE LA PRESENTAZIONE ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA ALCUNI RAGAZZINI SI SONO LANCIATI IN INSULTI OMOFOBI. E IN UNA SCUOLA DI TREVISO I GENITORI SI SONO OPPOSTI ALLA VISIONE IN CLASSE PER… - VIDEO