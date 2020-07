“FU TERRORISMO” - CONDANNATO A 24 ANNI L'AUTISTA SENEGALESE CHE DIROTTÒ IL BUS A MILANO. OUSSEYNOU SY TENNE IN OSTAGGIO 50 BAMBINI, DUE INSEGNANTI E UNA BIDELLA. ERA ACCUSATO DI SEQUESTRO DI PERSONA CON FINALITÀ TERRORISTICHE - "TUTTI I GIORNI VEDEVO ORRORI", HA DETTO SY IN AULA BUNKER, RINNOVANDO "LE ACCUSE A SALVINI" DEFINENDOLO "PICCOLO DUCE" - VIDEO

MONICA SERRA per lastampa.it

Braccia incrociate, sguardo nel vuoto. Fermo e immobile ha atteso che la Corte d’Assise di Milano finisse di leggere la sentenza. Una condanna a 24 anni di carcere, quanti erano stati chiesti dalla procura. E un lungo elenco di provvisionali (per circa un milione e mezzo di euro) per le tante parti civili che dovrà risarcire in solido con Autoguidovie e il ministero dell’Istruzione.

Ousseynou Sy, il 47enne autista che nel marzo 2019 ha dirottato e dato fuoco a uno scuolabus con 50 studenti delle medie di Crema, è stato condannato per sequestro di persona e attentato, entrambi con finalità di terrorismo, incendio, lesioni e resistenza.

A nulla sono servite le sue spontanee dichiarazioni, prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio. "Se volete condannarmi fate pure, ma ricordatevi che il mio gesto aveva solo lo scopo di salvare vite umane, perché non se ne poteva più. Tutti i giorni vedevo orrori", ha detto Sy in aula bunker, rinnovando "le accuse a Salvini" definendolo "piccolo Duce". L'uomo, rivolgendosi alla corte, ha chiesto "giustizia per tutte le famiglie che hanno visto i loro figli e i loro parenti lasciati morire davanti alle nostre coste".

E se l'è presa anche con i magistrati. "Non hanno speso una parola - dice - sulla nave Gregoretti, quando ci furono "persone che sono rimaste per giorni in mare. Il decreto Salvini uccide deliberatamente. Il fatto che siano rimasti in silenzio li ha resi complici, perché il silenzio uccide". Le motivazioni entro 90 giorni.

