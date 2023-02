20 feb 2023 19:17

“FUORI DAI COGLIONI!” – I “GRETINI” DEL MOVIMENTO AMBIENTALISTA ULTIMA GENERAZIONE HANNO BLOCCATO IL TRAFFICO A MILANO PER QUASI UN'ORA, SCATENANDO L’IRA DEGLI AUTOMOBILISTI – IN CINQUE SI SONO PIAZZATI IN MEZZO ALLA STRADA E SONO STATI PORTATI VIA DI PESO DALLA POLIZIA – UNO AVEVA UNA PETTORINA CON LA SCRITTA “PENSATI LIBER*", OMAGGIO AL VESTITO SANREMESE DI CHIARA FERRAGNI (NON PROPRIO UN ESEMPIO DI ATTENZIONE ALL'AMBIENTE, VISTI I VIAGGI SUI JET PRIVATI E LE GITE IN ELICOTTERO...) – VIDEO