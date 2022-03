“FUORI DA QUESTO GOVERNO INTERVENTISTA” - IL SENATORE FILO-RUSSO VITO PETROCELLI, DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE, TWITTA CONTRO DRAGHI NEL GIORNO DELL’INTERVENTO DI ZELENSKY IN PARLAMENTO - DOPO IL SUO VOTO CONTRARIO ALLA RISOLUZIONE SULL’INVIO DI ARMI A KIEV, L’ALLARME ERA RIENTRATO, MA ORA LUI VA AL CONTRATTACCO - LA CAPOGRUPPO AL SENATO, MARIOLINA CASTELLONE: “È UNA SUA POSIZIONE PERSONALE. È CHIARO CHE SE VOTERÀ IN MANIERA DIVERSA RISPETTO AL GRUPPO SU UNA FIDUCIA, È UN PROBLEMA…”

GIUSEPPE CONTE VITO PETROCELLI

UCRAINA: PETROCELLI (M5S), FUORI DA GOVERNO INTERVENTISTA

(ANSA) - "Fuori da questo governo interventista, che vuole fare dell'Italia un paese co-belligerante". Lo ha scritto su Twitter il senatore del M5s Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama.

M5S,POSIZIONE PETROCELLI PERSONALE,VEDIAMO COME VOTA FIDUCIA

(ANSA) - "La posizione di Petrocelli è una posizione personale. Poi si vedrà quando ci sarà il voto (sul decreto Ucraina, che sarà esaminato a breve al Senato, ndr). Lui prenderà le sue decisioni.

E' chiaro che se voterà in maniera diversa rispetto al gruppo su una fiducia, è un problema. In quel caso sono previste sanzioni, poi vedremo". L'ha detto all'ANSA la capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Mariolina Castellone dopo le dichiarazioni di Vito Petrocelli, senatore M5s e presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama.

Mariolina Castellone

Castellone, che ha aggiunto di non aver visto Petrocelli da qualche settimana, ha precisato che sul decreto Ucraina non si sa se sarà posta la questione di fiducia da parte del governo e ha ribadito: "Quelle di Vito sono posizioni personali. Noi stiamo lavorando per dare una mano alla popolazione ucraina e ci siamo impegnati con l'ambasciata ucraina sia per l'invio di aiuti, in particolare farmaci, sia per l'accoglienza dei profughi specie quella dei minori non accompagnati"

vito petrocelli 4 Mariolina Castellone 1 VITO petrocelli vito petrocelli 7