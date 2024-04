“GABRIELE BIANCHI HA SEMPRE TENUTO UN COMPORTAMENTO LIGIO ALLE REGOLE DEL CARCERE” – GLI AVVOCATI DI UNO DEI FRATELLI CONDANNATI PER L'OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO A COLLEFERRO SMENTISCONO L’ARTICOLO DEL "MESSAGGERO" (IN CUI SI SOSTIENE CHE GABRIELE FACESSE IL COATTO DIETRO LE SBARRE): “MEN CHE MENO BIANCHI HA MAI AVUTO COMPORTAMENTI VESSATORI NEI CONFRONTI DI ALTRI DETENUTI CHE SONO INCOMPATIBILI PROPRIO CON LE ATTIVITÀ LAVORATIVE E DI STUDIO ALLE QUALI È STATO AMMESSO...”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DAGLI AVVOCATI DI GABRIELE BIANCHI

Nell’interesse del signor Gabriele Bianchi, con riferimento all’articolo apparso sul Vostro sito internet in relazione al presunto comportamento in carcere del medesimo Bianchi, smentiamo nella maniera più categorica che i fatti riportati nell’articolo si siano effettivamente verificati.

Gabriele Bianchi ha sempre tenuto un comportamento ligio alle regole del carcere come dimostrato dalle periodiche relazioni comportamentali della polizia penitenziaria e come confermato dal fatto che il medesimo, sin dall’inizio del proprio periodo detentivo (circa quattro anni fa), non solo non è mai stato trasferito ad altra struttura, ma è stato ammesso allo svolgimento di plurime attività lavorative e di studio.

Men che meno Gabriele Bianchi ha mai avuto comportamenti vessatori o violenti nei confronti di altri detenuti che, come chi ha una anche minima conoscenza dell’ambiente e delle regole carcerarie sa, sono incompatibili proprio con le attività lavorative e di studio alle quali Bianchi è stato ammesso.

Che quanto esposto non sia mai accaduto avrebbe peraltro potuto essere agevolmente verificato proprio sulla scorta del percorso detentivo di Gabriele Bianchi, o semplicemente compulsando i regolamenti carcerari, che smentiscono talune folkloristiche ricostruzioni relative alle presunte ostentazioni di beni di lusso all’interno del carcere il cui ingresso è pacificamente vietato ed infatti non si è mai verificato.

Con la presente, pertanto, si diffida formalmente a rimuovere l’articolo medesimo dal sito internet e comunque a rettificare la notizia, con riserva di ogni azione a tutela delle chiare ragioni del Sig. Gabriele Bianchi in ogni sede ritenuta opportuna.

Roma, lì 12 aprile 2024

Avvocato Ippolita Naso

Avvocato Valerio Spigarelli