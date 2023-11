17 nov 2023 09:12

“LA GARISENDA È A RISCHIO CROLLO” – I MEMBRI DEL COMITATO TECNICO DEL COMUNE DI BOLOGNA LANCIANO L’ALLARME SU UNA DELLE DUE TORRI SIMBOLO DELLA CITTÀ: “LA SITUAZIONE È DA CODICE ROSSO. IL PERICOLO È FORTE E NON PREVEDIBILE. NON SAPPIAMO DIRE SE NON SUCCEDERÀ NULLA, SE CI SARÀ UN CROLLO PARZIALE O REPENTINO. E SOPRATTUTTO NON SI PUÒ SAPERE SE QUESTO SCENARIO NON AVVERRÀ, SE AVVERRÀ DOMANI O TRA UN MESE…”