“A GAZA CI SONO MIGLIAIA DI VITTIME CIVILI” – IL PENTAGONO AMMETTE IL MASSACRO NELLA STRISCIA DOPO L’ATTACCO TERRORISTICO DI HAMAS DELLO SCORSO 7 OTTOBRE: “SAPPIAMO CHE I NUMERI SONO NELL'ORDINE DELLE MIGLIAIA” - GUTERRES RILANCIA L'APPELLO A UN CESSATO IL FUOCO PER GLI AIUTI UMANITARI PARLANDO DI GAZA TRASFORMATA IN CIMITERO DEI BAMBINI MENTRE GLI USA CHIEDONO “PAUSE UMANITARIE” – INTANTO 30 RAZZI SONO STATI LANCIATI DAL LIBANO SU ISRAELE…

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

Il Pentagono: «A Gaza migliaia di vittime civili»

bombardamenti israeliani su gaza 1

Gli Stati Uniti hanno riconosciuto che ci sono state «migliaia» di vittime civili a Gaza dalla risposta di Israele all'attacco di Hamas del 7 ottobre. «Per quanto riguarda le vittime civili a Gaza... sappiamo che i numeri sono nell'ordine delle migliaia», ha detto il ;;portavoce del Pentagono, il generale di brigata Pat Ryder, in un briefing con la stampa, senza fornire una cifra precisa. Hamas oggi ha riferito che il bilancio ha superato le diecimila vittime.

bombardamenti israeliani su gaza 2

Usa: «A Gaza meno di 30 camion in 24 ore, non sono abbastanza. Continuiamo a chiedere pause umanitarie»

«Nelle ultime 24 ore sono entrati a Gaza poco meno di 30 camion di aiuti umanitari, per un totale di 476 dall'inizio della guerra». Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa sottolineando che gli aiuti entrati «non sono abbastanza».

Gli Stati Uniti continueranno a chiedere a Israele «pause umanitarie temporanee» a Gaza, «localizzate per scopi specifici, per fare entrare gli aiuti e fare uscire le persone, compresi gli ostaggi».

gaza

Guterres rilancia l'appello a un cessato il fuoco per gli aiuti umanitari: «Servono 1.2 miliardi di dollari per la popolazione»

«La via da seguire è chiara: un cessate il fuoco umanitario. Ora. Il rispetto delle parti dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, e ciò significa il rilascio incondizionato degli ostaggi a Gaza. Ora. Gaza sta diventando il cimitero dei bambini. La protezione dei civili, degli ospedali, delle strutture Onu, dei rifugi e delle scuole. Più cibo, acqua, medicine e carburante per entrare a Gaza in sicurezza, rapidamente e nella misura necessaria, lo stop all'uso dei civili come scudi umani.

ambulanze palestinesi distrutte da israele 3

Nessuno di questi punti dovrebbe essere condizionato agli altri». Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, aggiungendo che per la popolazione di Gaza servono 1.2 miliardi di dollari. «L'incubo a Gaza è più di una crisi umanitaria. È una crisi dell'umanità».

Guterres ha ribadito la «condanna degli abominevoli atti di terrore di Hamas», ma anche che «la protezione dei civili deve essere fondamentale». «Nessuna delle parti coinvolte in un conflitto armato è al di sopra del diritto umanitario internazionale», ha continuato.

ARTIGLIERIA ISRAELIEANA

Allarme in tutto il nord di Israele, 30 razzi dal Libano

Allarmi per razzi in arrivo dal Libano sono stati attivati ;;in tutta la regione settentrionale di Israele: secondo l’esercito sono stati sparati circa 30 razzi, in risposta l’Idf ha attaccato il territorio libanese. Una raffica è stata sparata dal Libano verso la zona di Haifa. Sono state registrate due intercettazioni dell’Iron Dome nei cieli di Kiryat. Ynet riporta che le Brigate al-Qassam, il braccio militare di Hamas, hanno rivendicato la responsabilità dei lanci dal Libano.

BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA netanyahu gaza palestina STRISCIA DI GAZA - AVANZATA DEI SOLDATI ISRAELIANI ambulanze palestinesi distrutte da israele 4