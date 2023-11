“GAZA SARÀ UNA MALEDIZIONE PER ISRAELE” – ABU OBEIDA, PORTAVOCE DELL’ALA MILITARE DI HAMAS, IN UN DISCORSO AVVERTE (E MINACCIA) I SOLDATI DELLO STATO EBRAICO: “USCIRANNO DA QUI IN SACCHI NERI” – GLI AMERICANI SONO PREOCCUPATI DALLA SITUAZIONE UMANITARIA. SECONDO IL “NEW YORK TIMES”, IL SEGRETARIO DI STATO, BLINKEN, FARÀ PRESSIONI SUL GOVERNO NETANYAHU PER FARE DELLE “PAUSE” NELLE OPERAZIONI MILITARI

HAMAS, GAZA SARÀ LA MALEDIZIONE DELLA STORIA PER ISRAELE

l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 3

(ANSA-AFP) - L'ala militare di Hamas afferma che Gaza sarà "una maledizione" per Israele, avvertendo che i suoi soldati ne usciranno "in sacchi neri". "Gaza sarà la maledizione della storia per Israele", ha detto Abu Obeida, il portavoce delle Brigate al-Qassam in un discorso audio trasmesso dai media di Hamas. E, riferendosi agli israeliani, ha detto che dovrebbero aspettarsi "il ritorno di più (loro) soldati in sacchi neri".

USA, VEDIAMO SFORZI DI ISRAELE PER MINIMIZZARE VITTIME CIVILI

(ANSA) - Gli Usa vedono che Israele sta facendo sforzi per tentare di minimizzare le perdite civili: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby, incalzato dai reporter che gli elencavano l'alto numero di vittime civili a Gaza.

'BLINKEN FARÀ PRESSIONE SU ISRAELE PER PAUSE NELLA GUERRA'

Abu Obeida, il portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas

(ANSA) - Il segretario di Stato Antony Blinken farà pressione sul governo israeliano affinché accordi delle brevi pause nelle operazioni militari a Gaza per consentire il rilascio in sicurezza degli ostaggi e la distribuzione degli aiuti umanitari. Lo riporta il New York Times citando fonti dell'amministrazioe, secondo le quali Blinken premerà per più pause umanitarie durante la sua visita in Israele. La richiesta di pause, precisano fonti della Casa Bianca, è diversa da un cessate il fuoco, che si ritiene andrebbe a beneficio di Hamas.

l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 7 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 13 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 4 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 14 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 6 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 15 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 10 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 5 Abu Obeida, il portavoce delle Brigate al-Qassam di Hamas