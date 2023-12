“A GAZA SONO TUTTI TERRORISTI” – PARLA PER LA PRIMA VOLTA DAL RILASCIO MIA SCHEM, LA 21ENNE ISRAELIANA RIMASTA OSTAGGIO DI HAMAS PER 54 GIORNI, CHE DURANTE LA DETENZIONE FU COSTRETTA A FARE UN FILMATO (E VENNE OPERATA A UN BRACCIO DA UN “VETERINARIO”): “HO VISSUTO UN OLOCAUSTO. SONO STATA TRATTENUTA DA UNA FAMIGLIA DI CIVILI. E HO INIZIATO A FARMI DOMANDE...” – I RACCONTI DEGLI ABUSI E DELLE VIOLENZE DEGLI ALTRI OSTAGGI: “LE RAGAZZE VENGONO TOCCATE E ABUSATE, E GLI UOMINI STANNO ANCHE PEGGIO…”

Mia Schem, una delle ragazze israeliane prese in ostaggio da Hamas (e poi liberate) ha rotto il suo silenzio per condividere un racconto straziante della sua prigionia a Gaza, dopo il rilascio alla fine del mese scorso.

Mia, 21 anni, ha trascorso 54 giorni come prigioniera nell'enclave palestinese dopo essere stata colpita e presa in ostaggio durante il massacro del festival Nova, nel sud di Israele, il 7 ottobre, prima di essere finalmente rilasciata nell'ambito di un cessate il fuoco e di uno scambio il 30 novembre.

Nella sua prima intervista dopo la liberazione, ha dichiarato all'emittente israeliana Channel 13 che era "importante per me trasmettere la verità sulla natura delle persone che vivono a Gaza, su chi sono veramente e su ciò che ho vissuto lì". “Ho vissuto un olocausto", ha detto. Tutti laggiù sono terroristi".

Schem, cittadina franco-israeliana, ha affermato di essere stata trattenuta da una famiglia di civili, con bambini, mentre si trovava a Gaza. “Sono famiglie sotto il regime di Hamas, lo sapete. Mi sono resa conto di essere stata ospitata da una famiglia. E allora ho iniziato a farmi delle domande... perché sto con una famiglia? Perché ci sono dei bambini qui? Perché c'è una donna qui?".

Prima di essere liberata, Mia Schem è stata protagonista di un video, in cui parlava della sua esperienza, e diceva: "Le persone sono state molto buone, molto gentili con me... Il cibo era buono, la gentilezza e tutto il resto".

Il suo racconto era in contrasto con le testimonianze di altri ostaggi che avrebbero perso fino a 15 kg in meno di due mesi di prigionia, a causa di una dieta povera e di cure mediche inadeguate.

Mia Schem è diventata una delle prigioniere di più alto profilo dopo che Hamas ha diffuso un video nei primi giorni del conflitto che la mostrava mentre si riprendeva da un intervento chirurgico. Nella clip, Schem ha detto in ebraico che "andava tutto bene", che aveva ricevuto cure mediche per le ferite e ha implorato il suo rilascio.

“Salve, sono Mia Schem, 21 anni, di Shoham", ha detto nella prima clip. Attualmente mi trovo a Gaza. Sono stata gravemente ferita alla mano. Sono stata operata al braccio in ospedale per 3 ore.

“Si sono presi cura di me, mi hanno dato le medicine, tutto va bene", diceva allora. Quando è stata rilasciata dalla prigionia, chi l’ha assistita ha espresso il timore che avesse ricevuto un trattamento inadeguato. “È magra, è debole", ha detto ai media la zia di Schem, Vivian Hadar. “Un veterinario l'ha operata al braccio. Non ha ricevuto fisioterapia", ha dichiarato.

È stata sequestrata da uomini armati di Hamas al festival musicale Nova insieme al suo amico Elia Toledano, 27 anni. L'Hostages and Missing Families Forum ha descritto Schem come "una giovane donna con un'anima antica" che studiava tatuaggio e lavorava in un salone prima del suo rapimento.

La 21enne ha poi condiviso su Instagram foto di sé con un nuovo tatuaggio che recita "We will dance again. 7.10.23'

Il post, caricato due settimane fa, recitava: "Non dimenticherò mai il 7.10.23". Il dolore e la paura, le scene difficili, gli amici che non torneranno e quelli che dovremo riportare indietro. Ma vinceremo ancora, balleremo ancora!".

Circa 240 ostaggi sono stati portati dal sud di Israele a Gaza quando Hamas ha lanciato il suo improvviso assalto il 7 ottobre. Più di 1.200 persone sono state uccise nell'attacco, mentre uomini armati hanno colpito kibbutzim residenziali e il festival musicale Nova vicino a Re'im.

Hamas ha rilasciato più di 100 ostaggi durante una settimana di cessate il fuoco alla fine di novembre, la maggior parte dei quali concordati come parte di un accordo con Israele. Al 1° dicembre erano stati rilasciati 110 ostaggi, solo donne e bambini. Un certo numero di persone ancora in cattività è stato dichiarato morto nelle settimane successive. Pochi civili tornati da Gaza hanno fornito resoconti approfonditi del periodo trascorso come ostaggi.

I resoconti sono stati piuttosto vari. La prigioniera israeliana Ruti Munder, 78 anni, ha dichiarato a Channel 13, dopo il rilascio, che le condizioni erano ragionevoli all'inizio del conflitto. All'inizio mangiavano "pollo con riso, ogni tipo di cibo in scatola e formaggio", ha detto, come riportato dall'AP. “Stavamo bene".

Ma il menu è cambiato quando "la situazione economica non era buona e la gente aveva fame". La donna ha raccontato che gli ostaggi dormivano su sedie di plastica e disponevano di provviste limitate, e ad alcuni mancava una coperta con cui dormire la notte.

Israele ha mantenuto uno stretto assedio su Gaza dallo scoppio della guerra, che ha portato alla carenza di cibo, carburante e altri beni di prima necessità. Anche una donna di 84 anni è stata ricoverata in ospedale in pericolo di vita dopo non aver ricevuto cure adeguate durante la prigionia, secondo i medici.

Aviva Siegel avrebbe raccontato ai parenti degli ostaggi e ai membri del gabinetto di guerra israeliano, al suo ritorno, come le guardie abbiano rotto le costole di suo marito e descritto come egli sia rinchiuso in prigione, e sia "a malapena" in grado di sedersi o mangiare.

“Toccano le ragazze e tutti lo sanno. Non voglio raccontare i dettagli, ma avevamo una procedura che prevedeva che nessuno si muovesse senza qualcuno che lo sorvegliasse", ha detto un'altra ostaggio donna, come riportato dal quotidiano israeliano Haaretz. “I farmaci sono finiti e ci hanno dato quelli sbagliati", ha aggiunto.

Anche i non israeliani rilasciati nell'ambito di accordi separati hanno messo in guardia sulle condizioni subite dagli ostaggi a Gaza. Yelena Trufanov, una cittadina russa rilasciata separatamente in segno di ringraziamento a Vladimir Putin, ha descritto le sue paure mentre gli attacchi aerei israeliani piovevano sull'enclave assediata.

“Non avete idea di cosa state facendo lì", ha detto. E so che le condizioni in cui tengono gli uomini sono peggiori, peggiori di quelle delle donne". Il 6 dicembre, un medico che curava gli ostaggi ha dichiarato che almeno dieci di loro avevano subito abusi sessuali durante la prigionia. Il medico ha affermato che uomini e donne avevano subito abusi fisici mentre erano tenuti in ostaggio, dopo aver curato alcuni dei 110 liberati nell'ambito di una tregua di una settimana a fine novembre.

Il medico non ha fornito ulteriori dettagli e ha parlato a condizione di anonimato per proteggere l'identità degli ostaggi. Ma le sue affermazioni sono in linea con le testimonianze di altri ostaggi liberati, che il 5 dicembre hanno raccontato a una riunione a porte chiuse di funzionari governativi come le donne siano state "toccate" dalle guardie di Hamas, chiedendo a Israele di fare di più per garantire il rilascio degli ostaggi rimasti.

Gli ex ostaggi hanno raccontato di essere stati privati di cibo, acqua e medicine mentre erano tenuti sottoterra, esercitando una crescente pressione su Israele affinché torni al tavolo dei negoziati.

“Sono stata disidratata per 51 giorni, non ci hanno dato acqua, sono disumani", ha detto una donna senza nome. Gli ex ostaggi hanno descritto come i ragazzi stessero svegli di notte a parlare, mentre alcune ragazze piangevano.

“Alcuni dei ragazzi dormivano sul pavimento”, ha detto Munder. Ha detto che si svegliava tardi per passare il tempo. La stanza in cui era tenuta era "soffocante" e ai prigionieri era impedito di aprire le tende, ma lei è riuscita ad aprire una finestra. È stato molto difficile", ha detto.

