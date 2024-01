“LA GENERAZIONE Z? È COSÌ IRRITANTE” - QUELLA BOOMER DI JODIE FOSTER SI ATTIRA LE "SIMPATIE" DEI GIOVANI E LI STRIGLIA SENZA PIETÀ: “LAVORARE CON LORO NON È IL MASSIMO. DICONO COSE TIPO ‘OGGI NON ME LA SENTO, ARRIVO UN PO’ PIÙ TARDI’. O MANDANO MAIL PIENE DI ERRORI, IO GLIELO FACCIO NOTARE, CHIEDO LORO SE NON LE HANNO RILETTE. E LORO ‘E PERCHÉ DOVREI? È COSÌ LIMITANTE’...”

Estratto dell'articolo di Irene Soave per www.corriere.it

jodie foster

Utile test generazionale: se leggendo le parole di Jodie Foster in questo articolo vi verrà da rispondere «Ok, boomer», probabilmente appartenete alla Generazione Z. Siete, cioè, un «Gen Z»; come i nati tra gli anni Ottanta e la fine dei Novanta erano millennial, tutti i nati dal 1997 al 2010 circa sono considerati parte di una generazione unica, cioè i «Gen Z». [...]

Per l’attrice Jodie Foster, 61 anni (ok, boomer), intervistata dal Guardian, «lavorare coi Gen-Z non è il massimo. Sono veramente irritanti, soprattutto al lavoro». Ah, i giovani d’oggi. «Dicono cose tipo “Oggi non me la sento, arrivo un po’ più tardi, alle 10.30”. O mandano mail piene di errori, io glielo faccio notare, chiedo loro se non le hanno rilette. E loro “E perché dovrei? È così limitante».

jodie foster hotel artemis 4

E ancora: «Si devono rilassare, devono non pensare così tanto a sé e imparare a venire fuori. Posso aiutarli in questo. È molto più divertente che essere sempre protagonisti». Jodie Foster ha due figli Gen-Z, Charles e Kit, di 25 e 22 anni. E racconta di avere tentato di diventare amica dell’attrice ventenne Bella Ramsey, non binaria e star di The Last of Us e Game of Thrones.

JODIE FOSTER

«Ci siamo presentate a un party della rivista Elle. Tutte le ospiti avevano tacchi alti e ciglia finte, lei aveva un completo perfetto, la riga in mezzo e niente trucco». I Gen-Z, cresciuti con internet in mano fin da piccoli, sono la generazione più a proprio agio con la fluidità di genere.

[...]

JODIE FOSTER the last of us JODIE FOSTER JODIE FOSTER the last of us