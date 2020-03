23 mar 2020 19:33

“LA GENTE MINCHIONA RESTERÀ SEMPRE MINCHIONA” – MARIA GRAZIA CUCINOTTA COMMENTA LA FUGA DEGLI STRONZI IN SICILIA: “MI HA CHIAMATO MIA SORELLA DA MESSINA E MI HA DETTO CHE SONO SBARCATE NON SO QUANTE AUTOMOBILI PROVENIENTI DAL NORD. ALMENO RESTASSERO TAPPATI DENTRO CASA, IL PROBLEMA GROSSO È CHE QUESTI VANNO IN GIRO…”