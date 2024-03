“LA GERMANIA SI PREPARA A UNA GUERRA CON LA RUSSIA” - L'EX PRESIDENTE RUSSO DMITRY MEDVEDEV, ATTUALE VICE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONALE (CON LA PASSIONE MAI NASCOSTA PER L’ALCOL), INSULTA SCHOLZ BOLLANDOLO COME “CANCELLIERE-SALAME” E ALIMENTA UNA DELIRANTE TEORIA DEL COMPLOTTO DOPO IL NO DI OLAF ALL’INVIO DI MISSILI TAURUS IN UCRAINA: “ANCHE SE NON SA NIENTE E SE NON HA ORDINATO NULLA DEL GENERE, LA STORIA CI RAMMENTA MOLTI ESEMPI IN CUI SOLDATI SONO STATI IN GRADO DI INIZIARE O PROVOCARE GUERRE” – GLI FA ECO LAVROV CHE…

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per www.repubblica.it

dmitrij medvedev

La Russia entra a gamba tesa sul caso dell’audio dei generali tedeschi intercettati sui missili Taurus. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, derogando dal suo abituale ruolo di Stranamore che minaccia atomiche sull’Occidente, ha tuonato che “la Germania si prepara a una guerra con la Russia”. Insultando poi Olaf Scholz come “cancelliere-salame”, lo stretto alleato di Vladimir Putin ha formulato una delirante teoria del complotto: “Anche se non sa niente e se non ha ordinato nulla del genere, la storia ci rammenta molti esempi in cui soldati sono stati in grado di iniziare o provocare guerre”. Secondo Medvedev, qualche ufficiale tedesco potrebbe inventarsi un finto attacco di missili su Berlino per giustificare una guerra contro la Russia.

olaf scholz

L’ex premier russo si riferisce a una conversazione di 38 minuti tra generali della Bundeswehr e il ministro tedesco della Difesa Boris Pistorius intercettata e pubblicata dal Facebook russo, VK, in cui alcuni generali smentiscono Scholz, che all’inizio della scorsa settimana aveva giustificato il suo no all’invio di Taurus in Ucraina con ragioni tecniche, prontamente smentite da tutti.

dmitri medvedev vladimir putin

E i generali spiegano a Pistorius con dovizia di particolari perché nulla osta a inviare i Taurus a Kiev, i missili che Zelensky chiede da mesi perché hanno una gittata di 500 chilometri. Nel briefing, gli ufficiali sostengono che i Taurus riuscirebbero a colpire anche il ponte di Kerch e suggeriscono che potrebbero essere lanciati e pilotati dalla Polonia per evitare di mandare soldati tedeschi in Ucraina.

lavrov

Anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha commentato la vicenda, dicendosi “sorpreso, ma non troppo” delle intercettazioni” e aggiungendo che “sappiamo con certezza chi sono i militari dei Paesi Nato che si travestono da miliziani o da persone non appartenenti alle forze armate dell’Alleanza”. Facendo eco a Medvedev, Lavrov alimenta ipotesi di complotti tedeschi e occidentali per provocare un conflitto.

OLAF SCHOLZ AL PARLAMENTO TEDESCO

Dmitri Medvedvev Putin olaf scholz al parlamento tedesco