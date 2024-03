7 mar 2024 13:10

“GERONIMO RUBÒ A CASA MIA”. E IL FIGLIO DI IGNAZIO LA RUSSA QUERELA ROBERTO VECCHIONI - IL CANTAUTORE DAL PALCO DELLA GABERIANA LA SCORSA ESTATE HA RIFERITO SOLO UN NOME DI BATTESIMO, MA TANTO È BASTATO PER FAR RICORRERE IL MAGGIORE DEI FIGLI DEL PRESIDENTE DEL SENATO (GERONIMO) ALLE VIE LEGALI – LA STORIA RISALENTE AL 1997 RACCONTATA DA VECCHIONI QUANDO "GLI AMICI DI GERONIMO LA RUSSA SI IMBUCARONO ALLA FESTA DELLA FIGLIA E GLI PORTARONO VIA PURE LE MUTANDE" - GERONIMO LA RUSSA NON EBBE NULLA A CHE FARE COL FURTO COME DIMOSTRANO GLI ATTI GIUDIZIARI...