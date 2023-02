8 feb 2023 13:56

“IL GESTO DI BLANCO NON AMMETTE SCUSANTI” - ANCHE I FLOROVIVAISTI CAMPANI SCENDONO IN GUERRA DOPO I CALCI DI BLANCO AI FIORI SUL PALCO DI SANREMO: ''CON QUEL GESTO HA DIMOSTRATO TUTTA LA SUA POCHEZZA. BLANCO NON HA COMPRESO I SACRIFICI CHE OCCORRONO PER RENDERE BELLO UN FIORE. SE VOLEVA MANIFESTARE LA SUA INSODDISFAZIONE PER UN PROBLEMA TECNICO, AVREBBE FATTO PIÙ BELLA FIGURA SE QUELLE ROSE LE AVESSE REGALATE ALL'ORCHESTRA O AL PUBBLICO”