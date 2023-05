24 mag 2023 10:13

“GIANNI MION È INATTENDIBILE” - LA DIFESA DEGLI IMPUTATI PER IL CROLLO DEL PONTE MORANDI SI SCAGLIA CONTRO L’EX AD DI “EDIZIONE”, GIANNI MION, PER IL SUO MEA CULPA (“NEL 2010 SAPEMMO CHE IL PONTE ERA A RISCHIO CROLLO”): “LE SUE DICHIARAZIONI SONO RISULTATE DEL TUTTO PRIVE DI RIFERIMENTI OGGETTIVI E RISCONTRABILI E RESE DA UN SOGGETTO CHE ALL'ESITO DELL'ESAME SI È DIMOSTRATO INATTENDIBILE. IL SIGNOR MION DELLA RIUNIONE 'MEMORABILE' NON RICORDAVA IL GIORNO, IL MESE, L'ANNO, LA STAGIONE E NEPPURE I PARTECIPANTI…”