“GIOCO A CALCIOBALILLA. LA MIA SPECIALITÀ È L’ALA DESTRA” – LA QUARANTENA DI MASSIMO CACCIARI: “PER ME STARE A CASA È COMODO, HO UN BELL’APPARTAMENTO. LEGGO, STUDIO E GIOCO A CALCETTO” – “NIENTE SERIE TV, VEDO DEI FILM. IERI HO GUARDATO ALIEN, MA SOLO PER DORMIRE. I CAPELLI LI TAGLIO DA SOLO DA SESSANT’ANNI…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Come mi trovo a casa? “Per me stare a casa è comodo, visto che ho una bell'appartamento. A differenza di quelli che si limitano a dire 'state a casa', facendo questa retorica, senza pensare che c'è gente che sta chiusa in appartamenti con cinque o sei persone, senza terrazzo o giardino.

Così certo non si sta bene, è chiaro che c'è un'abissale differenza tra come sto io a casa mia e come stanno l'80% delle persone che conosco”. A parlare è il filosofo Massimo Cacciari, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Lei come ama passare il tempo? “Leggo, studio. E gioco a calcetto”. A calcetto? “Intendo dire a calcioballila, io ne ho uno a casa”. Qual è il suo colpo migliore? “L'ala destra, ovvero il tiro che parte dalla destra”. Vede anche qualche serie tv? “No, vedo dei film”. Qual è l'ultimo che ha visto? “Ieri me ne sono visto uno di mostri, Alien”. Un film di fantascienza quasi horror. “Si, ma che devo fare, me lo sono visto per dormire...” Vista la sua capigliatura fluente, avrà dei problemi ora che i barbieri sono chiusi da molte settimane. “Non ho nessun problema: li taglio da solo da sessant'anni”.

