IL “GIRO TURISTICO” DEI CONTI DI ZELENSKY - L’ACQUISTO DI VILLA VITTORIA APUANA A FORTE DEI MARMI PER 3,8 MILIONI DI EURO DALLA "SAN TOMMASO SRL", CON SEDE A CANTU' NELLO STUDIO DI UN COMMERCIALISTA, ACCENDE I RIFLETTORI SUI CONTI DEL PRESIDENTE UCRAINO – LA SOCIETÀ È CONTROLLATA DAL'ALDORANTE LIMITED, CON CAPITALE SOCIALE DI SOLI 2 MILA EURO E SEDE A CIPRO, DOVE IL SOCIO UNICO RISULTA OLENA ZELENSKY

Paola Natali per “Libero quotidiano”

Da Kiev a Forte dei Marmi, passando per Cipro. Non è il percorso di un tour turistico ma la mappa che guida alla San Tommaso srl, società con sede a Cantù, presso lo studio di un commercialista, controllata da un'altra società veicolo ovvero l'Aldorante Limited con sede a Cipro, dove il socio unico risulta la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Olena.

L'Avvocato Francesco Keller esperto di diritto societario ed internazionale ci conferma, a seguito di analisi effettuate presso il registro delle imprese di Cipro, che la Aldorante Limited è una azienda con capitale sociale di soli 2000 euro, suddiviso in 2000 azioni del valore di 1 euro ciascuna, tutte della proprietà della moglie di Zelensky.

«La società risulta oggi amministrata da Helena Hasienko Kofterou che riveste sia l'incarico di direttore che di segretario dell'azienda. Zelensky è stato amministratore fino al 2019, stesso anno della sua elezione a presidente ucraino, della Aldorante Limited. Helena Hasienko Kofterou risulta rivestire incarichi di direttore o segretario in almeno altre nove società che hanno sede a Cipro tra le quali Atrazon Limited LTD (Cipro) dove compare Serhiy Shefir come condirettore. Atrazon Limited LTD (Cipro) ed Aldorante Limited (Cipro) entrambe amministrate da Helena Hasienko Kofterou e con sede nello stesso ufficio a Nicosia».

Quanto all'operazione finanziaria della San Tommaso srl con un finanziamento proveniente da Cipro per euro 3.882.105 da parte della Aldorante Limited, l'avvocato Keller, nella sua esperienza in ambito di diritto internazionale, sostiene: «L'operazione così come strutturata non rileva nulla di anomalo, fatta salva la verifica in merito alla provenienza dei fondi che sarà stata sicuramente oggetto di una segnalazione in tema di antiriciclaggio volta ad accertare l'assenza di anomalie relative a flussi finanziari di valore così importante operati da una società estera che, fino al momento dell'acquisizione della San Tommaso srl, era completamente sconosciuta alle autorità italiane».

Analizzando quindi le aziende dove compare il nome di Helena Hasienko Kofterou ritroviamo come condirettore Serhiy Shefir che attualmente occupa un ruolo importante nella vita politica del Presidente Zelensky, infatti è il suo consigliere. Serhiy Shefir è anche co-fondatore, insieme allo stesso Zelensky, nel 2003, dello Studio Kvartal-95 e, secondo l'Ansa, il 21 settembre scorso è scampato a un tentato omicidio ad opera di alcuni sconosciuti che avevano aperto il fuoco contro l'auto su cui viaggiava, vicino a Kiev.

Come riporta il sito Open4Business.com nel 2019, la famiglia del presidente dell'Ucraina Zelensky ha venduto i diritti societari di tutte le dodici imprese ucraine alla famiglia del primo assistente. Nella dichiarazione annuale dei redditi che ha presentato il presidente Volodymyr Zelensky nel 2020, dati pubblicati sul sito web dell'Agenzia nazionale per la prevenzione della corruzione, risulta che Zelensky e la moglie Olena possedevano obbligazioni per un valore di oltre 5 milioni di UAH (150000 euro).

Olena Zelensky è elencata come beneficiaria presso Aldorante Limited (Cipro). Insomma, gli interessi finanziari del presidente ucraino vanno ben al di là dei confini del suo Paese e della villa di Forte dei Marmi e coinvolgono direttamente o indirettamente diverse persone a lui molto vicine.

