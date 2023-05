“GISELLA CARDIA SEMBRA LADY GAGA, NON CREDIAMO ALLA SUA MESSA IN SCENA” – COME OGNI 3 DEL MESE, TRA LE POLEMICHE DEGLI ABITANTI, ANCHE IERI LA SANTONA DI TREVIGNANO (CHE È USCITA DI CASA SCORTATA DAI BODYGUARD) HA SOSTENUTO DI AVER PARLATO CON LA MADONNA - L'EVENTO PERÒ È UN FLOP: SI ATTENDEVANO OLTRE MILLE PERSONE MA CE N'ERANO SOLO 400 – VIDEO! A “PORTA A PORTA” LUIGI AVELLA, CHE ALLA SANTONA HA DONATO 123 MILA EURO, DICE DI AVER VISTO IL DEMONIO (“CON UNA MAGLIETTA A FIORI”) E CHE CARDIA GLI HA FATTO UN ESORCISMO PER LIBERARLO...

La confessione a Bruno Vespa: "Mi è apparso il demonio. È alto 1.90 con pantaloni blu e maglietta bianca a fiorellini" #portaaporta pic.twitter.com/qfHqS03BaQ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 3, 2023

1. IL RITORNO DELLA SANTONA: “LA MADONNA CI PARLA TRAMITE LEI”

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “la Stampa”

FEDELI INTORNO ALLA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO

Per capire il senso di questa storia occorre partire dalla fine. Dalla lunga coda dei fedeli che – verso le 16, a conclusione della preghiera e della presunta apparizione della Madonna – si dispongono in fila per abbracciare Gisella Cardia su questa collina a ridosso del lago di Bracciano sferzata da un vento gelido e incessante.

Qualcuno le chiede di intercedere per ottenere la grazia e guarire dal cancro. Qualcun altro la invita a resistere nonostante le critiche. E c'è anche una signora in là con gli anni che sviene per l'emozione. Il caravanserraglio di pellegrini, quasi trecento, che armati di rosario e crocefisso per quasi tre ore hanno pregato, pianto, cantato e levato le braccia al cielo, si riduce in un serpentone silenzioso in attesa che la santona elargisca una parola di conforto.

fedeli riuniti a trevignano di fronte alla madonna

Quanto al miracolo, all'apparizione della Madonna, non s'è visto ovviamente nulla. «Perché non è così che funziona – spiega un solerte seguace – la Madonna ci parla attraverso Gisella. È lei il tramite, è lei che vede la Madonna e poi ci racconta che cosa ha sentito».

In effetti, come da copione di un film che a Trevignano si recita ogni 3 del mese, intorno alle 15, Maria Giuseppa Scarpulla (condannata per bancarotta fraudolenta) alias Gisella Cardia, 53 anni, abbandona le braccia lungo i fianchi come cadesse in trance e poi su un quaderno scrive appunti che leggerà poco dopo. […]

La sedicente veggente riferisce poi un messaggio della Madonna che la riguarda personalmente: «La guerra è vicina e noi stiamo pensando a una donna che fa pregare, il demonio si è davvero scatenato ma la fede è più forte». […]

fedeli riuniti a trevignano di fronte alla madonna

Il pubblico applaude e a fine happening la difende a spada tratta. «Bisogna aprire il proprio cuore e fidarsi di Gisella – dice un cinquantenne che arriva da Roma –. Nel 2019 aveva addirittura previsto il Covid, la Madonna le aveva detto che sarebbe arrivata un'epidemia dalla Cina e poi ha aggiunto che i vaccini non servivano. Io infatti non mi sono vaccinato».

Ma come dimenticare la vicenda di Luigi Avella che ha donato all'onlus Associazione per la Madonna di Trevignano 123 mila euro e ora si sente raggirato pur non volendo presentare denuncia? Per non parlare dell'obbligo di sbaraccare il gazebo, la recinzione e la teca con la statua della Madonna perché abusivi. […]

2. GISELLA CARDIA: LA SANTONA DIVENTA STAR, UN PO’ TELEIMBONITRICE UN PO’ MISTICA DELLA PORTA ACCANTO

Estratto dell’articolo di Alessia Rabbai per www.fanpage.it

la madonna di trevignano

[…] La Questura si aspettava un migliaio di persone, se ne sono presentate circa quattrocento, tutte tranne poche eccezioni, provenienti da fuori. Gisella Cardia è uscita di casa pochi minuti prima delle ore 14 è salita in auto e ha raggiunto il terreno scortata da bodyguard sfoggiando capelli come appena uscita dal parrucchiere, pronta a salire sul suo palcoscenico. "Sembra Lady Gaga – commenta qualcuno – a questa messa in scena non ci credo. Trevignano non ha bisogno di questi siparietti".

Dietro alla veggente pronta all'"incontro con la Madonna" seguaci in preghiera con corone in mano, avvolte da un vento sferzante. Il Padre Nostro recitato con la vecchia formula "non ci indurre in tentazione" e non nella nuova versione "non abbandonarci alla tentazione". Tra una decina e l'altra del rosario l'invocazione a Maria come "Regina della Collina di Trevignano", un titolo decisamente "abusivo". […]

MADONNA DI TREVIGNANO Gisella Cardia Gisella Cardia 1