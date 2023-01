30 gen 2023 11:18

“È GIUSTO CHE ZELENSKY SIA INVITATO ALL'ARISTON, SANREMO È UN EVENTO IMPERDIBILE PER TUTTI NOI EX SOVIETICI” – PARLA LA STAR RUSSA ANDRIY DANYLKO, CHE DIVENTA LA DRAG QUEEN VERKA SERDYUCHKA, BANDITA DAL PAESE PER 50 ANNI PER AVER CRITICATO LA GUERRA IN UCRAINA - QUANDO INCONTRÒ PUTIN NEL 2004: “A FINE SHOW, ERO UBRIACO E CON TUTTI I LUSTRINI. MI HA DETTO: ‘SCENDI TU DA ME’. E IO SONO CORSO. PENSO CHE POTESSE ANCHE INNAMORARSI…” – VIDEO