"È GIUSTO UCCIDERE UN ORSO CHE HA FATTO L'ORSO?" – ANCHE BEPPE GRILLO ENTRA NEL DIBATTITO SULLA CATTURA DELL'ORSA JJ4, CHE IL 5 APRILE HA ATTACCATO E UCCISO IL RUNNER ANDREA PAPI.

"È giusto uccidere un orso che ha fatto l'orso? È civiltà? È giustizia questa?". A domandarlo è Beppe Grillo che sul suo blog […] ha rilanciato il post dell'ex M5S Paolo Bernini in difesa dell'orsa JJ4, che il 5 aprile ha attaccato e ucciso il runner trentino Andrea Papi nei boschi sopra Caldes, in Val di Sole.

[…] "Mamma orsa è stata catturata, i suoi cuccioli, alla mercé del bosco e dei bracconieri, sono destinati a morire. È civiltà questa?", prosegue Bernini nel post pubblicato sul blog del fondatore del Movimento 5 Stelle.

"Gli orsi del Trentino - prosegue l'ex pentastellato - appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato, come tutta la fauna selvatica, e non al presidente della Provincia Maurizio Fugatti, che ha incassato un'altra sberla dal Tar, dato che quest'ultimo gli ha rammentato che non può utilizzare lo strumento di un'ordinanza contingibile e urgente per riparare a quanto la Provincia non ha fatto fino ad ora".

[…] "La famiglia di Andrea Papi, cui esprimiamo le più sincere condoglianze, è l'ennesima vittima - si sottolinea - di una politica miope e attenta solo ad interessi di potere, e ha giustamente presentato una denuncia contro gli organi che non hanno ottemperato ai loro compiti. Auspichiamo che quindi la magistratura inchiodi tutti alle reciproche responsabilità e metta a nudo le omissioni, le bugie e le incompetenze".

Quindi, si conclude nel post, "la strada della pacificazione tra uomo e Natura è ancora lunga e l'obiettivo non si raggiungerà di certo esercitando la vendetta contro una mamma orsa solo per l'insipienza e irragionevolezza umane".

