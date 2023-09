“GOMORRA HA ROVINATO I NOSTRI RAGAZZI” – DON PATRICIELLO, IL SACERDOTE DEL FAMIGERATO PARCO VERDE DI CAIVANO, DIFENDE MELONI E SI SCAGLIA CONTRO ROBERTO SAVIANO CHE AVEVA DEFINITO "PROPAGANDISTICA" LA VISITA DELLA PREMIER - “NON ABBIAMO BISOGNO DI PROFETI DI SVENTURA” – "IL FOGLIO"

Don Patriciello contesta un’intervista di Saviano, rilasciata a Repubblica, in cui lo scrittore attacca Meloni dicendo che la sua visita “propagandistica” a Caivano “è la fine di tutto”. Per il prete, Saviano “cade nella trappola della facile diagnosi”. Poi gli ricorda che quando non era nessuno, cioè uno sconosciuto giornalista, lo andò a intervistare per il libro “Gomorra” mentre dopo che è diventato famoso non è più ritornato al Parco Verde, nonostante le ripetute richieste del parroco.

“Ho potuto notare quanto male ha fatto a tanti nostri ragazzini a rischio la serie televisiva ‘Gomorra’”, dice don Patriciello, aggiungendo che la visita di Meloni a Caivano non è la fine di tutto: “Per me prete, che in quel luogo sto consumando la vita, potrebbe essere l’esatto contrario”. E poi il colpo finale: “Non abbiamo bisogno di profeti di sventura che, da lontano, emettono simili sentenze”. E’ una polemica triste.

Da un lato Saviano dice che quella della premier è solo una passerella e si presenta come lo scrittore antiMeloni. Dall’altro, don Patriciello difende la premier perché con la sua visita ha legittimato la sua figura di prete anticamorra e per questo attacca Saviano che con le sue parole delegittima entrambi, la premier e di conseguenza il prete.

Lo scontro, con toni anche sgradevoli, più che tra due modi di intendere l’antimafia pare quello tra due ego dell’antimafia che tentano di spostare su di sé i riflettori puntati sul dramma del Parco Verde.

