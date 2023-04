12 apr 2023 14:58

“IL GOVERNO MELONI? È OFFENSIVO QUELLO CHE ACCADE DAL PUNTO DI VISTA CIVILE E UMANO” – LEO GULLOTTA: “IO, COME È VENUTA FUORI LA POSSIBILITÀ DELLE UNIONI CIVILI, L’HO COLTA, NEL 2019, SPOSANDO IL MIO COMPAGNO FABIO GROSSI. MA LA STRADA PER I DIRITTI È LUNGA” – “FINO AI 25 ANNI VIVEVO COME UN ETERO. DICO SEMPRE: MI PIACEVA IL CIOCCOLATO, POI HO SCELTO LA CREMA” – “ELLY SCHLEIN? APRIRÀ PORTE E FINESTRE. SE ABBIAMO QUESTO GOVERNO, È ANCHE COLPA DELLA SINISTRA…”