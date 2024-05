“IL GOVERNO MELONI? SONO DEI POLITICANTI PIÙ CHE DEI POLITICI” – LA SVELENATA DI LOREDANA BERTÈ: “DOBBIAMO TENERE ALTA L’ATTENZIONE SULLA COSTITUZIONE, MA ANCHE SU TANTI DIRITTI CHE SEMBRAVANO ORMAI ACQUISITI E INVECE SONO CONTINUAMENTE MESSI IN DISCUSSIONE” – “I MENARA SCELTI AL POSTO MIO PER RAPPRESENTARE SAN MARINO ALL’EUROVISION? LI HANNO FATTI FUORI SUBITO. IL CARATTERE? SONO SEMPRE LA RAGAZZA CHE PER POCO S’INCAZZA” – IL PODCAST, LA CANZONE CON EIFFEL 65 E… - VIDEO

[…] «Per quanto riguarda la politica, nell’indole sono sempre la ragazza che per poco già s’incazza: non è cambiato nulla. In sala di registrazione, come allora, vado solo quando ho qualcosa da dire. Negli amori si cambia e va bene così, oggi sono innamorata di me stessa».

[…] Adesso arriva Bestiale, un singolo estivo in dialogo fra lei e gli Eiffel 65, beniamini della musica dance internazionale. Una virata, un divertissement, un modo per non fermarsi mai?

«Quando abbiamo sentito questa produzione degli Eiffel 65 abbiamo deciso subito di provinarla ed è venuta fuori una bomba. La canzone è anche un invito a rallentare, a godersi l’attimo di mare in santa pace. Gli Eiffel, partiti da Torino, sono star internazionali e devo dire che anche io mi considero molto internazionale».

[…] Sembra che stia per dedicarsi anche a un podcast. Com’è successo, e di cosa parlerà?

«Il nome del podcast è Non sono una signora, canzone che è anche il mio manifesto. Il dialogo con gli ospiti che verranno partirà proprio dal titolo del brano, per capire quanto ci si riconoscano, quanto si sentano “non sono una signora”. Poi mi piace affrontare anche temi legati all’attualità, alla musica, ai viaggi, ai diritti civili».

[…] In tanti abbiam pensato che siano stati poco saggi i membri delle giurie di San Marino a votare i Menara invece che la Berté per l’Eurovision in Svezia. Pensi di quanta visibilità avrebbe goduto lassù l’ex moglie dell’eroe del tennis Bjorn Borg.

«Li hanno fatti fuori anche subito!»

Segue le avventure del governo Meloni? È preoccupata per la Costituzione in pericolo?

«Sono dei politicanti più che dei politici, dobbiamo tenere tutti alta l’attenzione sulla Costituzione ma anche su tanti diritti che sembravano ormai acquisiti e invece sono continuamente messi in discussione. Per le donne per esempio la battaglia non finisce mai».

Andrà a votare?

«Andrò a votare, ricordo le lotte che sono state fatte per avere questo diritto. Esercito il mio diritto di voto».

