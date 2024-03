“GRAZIE PER AVERMI FATTO RIDERE ANCHE DALLA PRIGIONE” – YULIA NAVALNAYA, CHE NON HA POTUTO PARTECIPARE AI FUNERALI DEL MARITO A MOSCA, AFFIDA AI SOCIAL UN MESSAGGIO PER RICORDARE IL DISSIDENTE MORTO IN CARCERE: "GRAZIE PER I 26 ANNI DI ASSOLUTA FELICITÀ... ANCHE NEGLI ULTIMI TRE ANNI. CERCHERÒ DI RENDERTI ORGOGLIOSO DI ME” – LA REPRESSIONE DI PUTIN CONTINUIA: 56 ARRESTI IN 13 CITTA' RUSSE NEL GIORNO DEI FUNERALI DI NAVALNY – VIDEO

(Adnkronos) - La moglie di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha reso omaggio al marito sepolto oggi nel cimitero di Mosca. La vedova del dissidente non ha potuto prendere parte ai funerali del marito morto in carcere perché si trova fuori dalla Russia, ma lo ha ringraziato per "26 anni di assoluta felicità... anche negli ultimi tre anni".

"Per l'amore, per avermi sempre sostenuto, per avermi fatto ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensato. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di renderti felice per me lassù e orgoglioso di me. Non so se riuscirò a gestirlo o no, ma ci proverò", scrive, in un messaggio che accompagna un omaggio video su X.

"Ci incontreremo sicuramente un giorno. Ho così tante storie non raccontate per te, e ho così tante canzoni salvate per te sul mio telefono, stupide e divertenti, a dire il vero, canzoni terribili, ma parlano di noi, e volevo davvero fartele ascoltare. E volevo davvero vederti ascoltarle, ridere e poi abbracciarmi. Ti amerò per sempre. Riposa in pace."

RUSSIA: ONG, 56 ARRESTI IN 13 CITTA' NEL GIORNO DEI FUNERALI DI NAVALNY

(Adnkronos) - Cinquantasei arresti in 13 città: è questo il bilancio della repressione delle autorità russe nel giorno dei funerali a Mosca di Alexey Navalny. Lo ha riferito la ong Ovd Info.

