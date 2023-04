9 apr 2023 14:00

“GRAZIE PER SOSTEGNO MA NON CITOFONATE A CASA PER GLI AUTOGRAFI” – LA PREGHIERA DEL FERRARISTA CHARLES LECLERC AI FANS PER PASQUA: “NEGLI ULTIMI MESI, IL MIO INDIRIZZO DI CASA È DIVENTATO PUBBLICO PER QUALCHE MOTIVO, PORTANDO MOLTE PERSONE A RADUNARSI SOTTO IL MIO APPARTAMENTO, SUONARE IL CAMPANELLO E CHIEDERE FOTO E AUTOGRAFI. ANCHE SE SONO FELICE DI ESSERE DISPONIBILE PER VOI E APPREZZO IL VOSTRO SOSTEGNO, VI PREGO DI RISPETTARE LA MIA PRIVACY E DI NON VENIRE A CASA MIA…”