“LA GRECIA ABBANDONA I MIGRANTI ALLA DERIVA” - IL VIDEO CHOC DEL “NEW YORK TIMES” CHE INCHIODA IL PAESE A DUE GIORNI DALLE ELEZIONI: NELLE IMMAGINI SI VEDONO I MIGRANTI, TRA CUI UN BAMBINO DI POCHI MESI, SCENDERE DA UN FURGONE E SALIRE SU UNA BARCA DELLA GUARDIA COSTIERA CHE POI LI ABBANDONA ALLA DERIVA SU UN GOMMONE - I MIGRANTI SONO STATI POI RECUPERATI DA UNA MOTOVEDETTA TURCA - IL GOVERNO NEGA LE ACCUSE DI RESPINGIMENTO, MA… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Monica Ricci Sargentini per www.corriere.it

grecia abbandona i migranti in mare 8

Il governo di Atene ha sempre negato le accuse di respingimento dei migranti ma un video, pubblicato in esclusiva dal New York Times, inchioda la Grecia alle sue responsabilità a due giorni dalle elezioni. Il filmato risale all’11 aprile ed è stato girato da un attivista austriaco, Fayad Mulla, che lo ha condiviso con il quotidiano americano.

Nelle immagini si vedono i migranti, tra cui un bambino di pochi mesi, scendere da un furgone e salire su una barca della guardia costiera che poi li lascia andare alla deriva su un gommone di salvataggio. I migranti sono stati poi recuperati da una motovedetta turca e sono ora in un campo profughi a Smirne.

grecia abbandona i migranti in mare 2

«Non pensavamo di sopravvivere quel giorno — ha detto al Nyt Naima Hassan Aden, 27 anni, somala, con un bimbo di sei mesi —, quando ci hanno messo sul gommone l’hanno fatto senza un briciolo di compassione».

I giornalisti del Nyt sono riusciti a rintracciare 11 dei richiedenti asilo che quel giorno furono abbandonati alla deriva. Vengono dalla Somalia, dall’Eritrea e dall’Etiopia. Alcuni indossano ancora gli stessi vestiti che avevano nel video.

[…]

grecia abbandona i migranti in mare 5

Interpellato sulla vicenda il governo greco ha preferito trincerarsi dietro un no comment. Ma nei giorni scorsi il premier Kyriakos Mitsotakis, in un’intervista rilasciata ad Associated Press, ha rivendicato la politica rigida sull’immigrazione e ha promesso che se verrà rieletto la manterrà […]

grecia abbandona i migranti in mare 4 grecia abbandona i migranti in mare 7 grecia abbandona i migranti in mare 6 grecia abbandona i migranti in mare 3 grecia abbandona i migranti in mare 1