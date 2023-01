“GRETINI”, LASCIATE STARE IL BOSS! – GLI AMBIENTALISTI SE LA PRENDONO PURE CON BRUCE SPRINGSTEEN, CHE A MAGGIO SUONERÀ AL PARCO BASSANI DI FERRARA. SU INTERNET SONO STATE RACCOLTE MIGLIAIA DI FIRME PER CHIEDERE DI SPOSTARE IL CONCERTO DEL CANTANTE AMERICANO PERCHÉ, DOVE È ATTUALMENTE PREVISTO, DISTURBEREBBE GLI UCCELLI – IL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA TIRA DRITTO: "ANDREMO AVANTI COSÌ"

Estratto dell’articolo di Pietro Tabarroni per www.corriere.it

Il parco Bassani di Ferrara è un’oasi verde, pacifica, silenziosa. Si passeggia tra grandi alberi, affiancati a uno specchio d’acqua, oppure nella sua galleria arbustiva. […] Il prossimo 18 maggio Bruce Springsteen dovrebbe suonare proprio qui, nell’ex tenuta di caccia dei signori Estensi, una delle tre location, insieme a Monza e Roma, scelte per la tappa italiana del suo tour.

Se già lo scorso luglio erano 44 mila i biglietti staccati per Springsteen - praticamente esauriti - altrettante voci si sono levate contro lo show: una petizione online sulla piattaforma Change.org ha raccolto ad oggi circa 43mila firme per spostare l'evento in un altro luogo.

L’evento in programma ha scatenato le preoccupazioni dei gruppi ambientalisti. Si è formato anche un comitato, «Save the Park», fondato da Marianna Suar e Gian Gaetano Pinnavaia. Dentro la rete ci sono cittadini comuni e associazioni ambientaliste, da Legambiente alla Lipu. […]

A rispondere ai dubbi degli ambientalisti, spiegando la strategia di contenimento dell’impatto ambientale, sarà l’assessore alla Cultura e alla Civiltà ferrarese, Marco Gulinelli. La linea della Giunta di Alan Fabbri, comunque, è stata quella del sostegno all’evento, sempre nel «pieno rispetto delle esigenze ambientali. La scelta è ricaduta sul parco Bassani- fa sapere il primo cittadino- proprio per le peculiarità dello spazio.

Nell’era post-Covid, le produzioni coinvolte, sia quella americana sia quella italiana, hanno preferito scegliere un luogo in cui non si possa creare della calca. Inoltre, la capienza sarà circa la metà di quella per gli analoghi concerti del Boss di Roma e Monza».

Allarmismo eccessivo, dunque? Non sono solo gli attivisti di «Save the Park» a essere di tutt’altro avviso. La consigliera comunale estense del gruppo misto, Anna Ferraresi, da sempre impegnata per la tutela ambientale, ha iniziato «lo scorso 28 maggio con una mozione per chiedere lo spostamento del concertone. Qui amiamo il Boss, ma il parco non è il luogo giusto», ci spiega. «Il Bassani è un polmone ed è stato la tenuta di caccia degli Estensi. Negli anni, quasi 50, è stato ripopolato da avifauna e uccelli migratori», aggiunge. […]

[…] In consiglio sono state presentate due petizioni, una erede di una delibera popolare che porta, in calce, quasi 600 firme, l’altra, quella proposta dal comitato «Save the Park», sottoscritta online da oltre 40.000 persone. «Il timore è che vadano avanti lo stesso. Noi, dal canto nostro, terremo vivo il dibattito», conclude Ferraresi. Intanto il consiglio comunale del 30 gennaio ha tirato dritto: «Andiamo avanti così», è la sintesi dell'intervento del sindaco Alan Fabbri. «Il concerto sarà un grande banco di prova per la città». Risultato: petizione bocciata. Il Boss si esibirà al parco.

