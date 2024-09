“GRIDAVO E NESSUNO MI AIUTAVA” – PARLA LA 42ENNE STUPRATA L’ALTRA NOTTE A ROMA NEL SOTTOPASSO DI PIAZZA DELLA CROCE ROSSA DA UN MAROCCHINO SENZA FISSA DIMORA (ARRESTATO DALLA POLIZIA): “UN’ORA AL BUIO. ERO IMMOBILE, INCAPACE DI FARE QUALSIASI COSA. IN QUELL’INFERNO HO INTRAVISTO BOTTIGLIE DI VETRO, FORCHETTE E COLTELLI. SE AVESSI PROVATO A FUGGIRE, AVREBBE POTUTO AMMAZZARMI. MI HA DETTO COSE IRRIPETIBILI - A ROMA CI SONO TERRE DI NESSUNO DOVE CHIUNQUE FA QUELLO CHE VUOLE. L’INDIFFERENZA DELLA GENTE MI HA FATTO MALE”

Da open.online

stupro piazza croce rossa a roma

Ha 42 anni, è romana ed è stata aggredita e abusata da un uomo senza fissa dimora di origini marocchine nella notte tra domenica e lunedì 23 settembre nel sottopassaggio di piazza della Croce Rossa, non lontano da Porta Pia. Ora lui, 39 anni e diversi precedenti penali, è in carcere. Il fermo di polizia è stato convalidato dal Gip.

La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di zona. Lei invece ha dolori ovunque e il suo volto è tumefatto. «Sono sollevata nel sapere che è in carcere perché nessun’altra deve subire l’atrocità che ho vissuto: un’ora al buio, nell’inferno del mio aguzzino», dice al Messaggero.

Cosa è successo

Poi racconta cosa è successo quella notte: «Dopo aver trascorso una serata con le amiche, stavo andando a piedi alla Stazione Termini per prendere il bus che mi avrebbe riportata a casa quando ho sentito una persona bloccarmi da dietro. Con un braccio mi ha stretta a sé e mi ha portata nel sottopasso».

Lì è successo «l’inferno: era tutto buio. Ero a terra e sentivo che sotto di me c’erano alcune coperte e dei piumini. Era tutto nero. Poco dopo però lui ha acceso la torcia del cellulare e in quel momento ho visto cumuli di immondizia e oggetti abbandonati ovunque. Forse l’aveva accesa per vedermi meglio, non lo so. È stato tutto così traumatico che non so dire nemmeno quanto tempo abbia trascorso in quel posto terribile. Circa un’ora credo, che però è sembrata un’eternità».

stupro piazza croce rossa a roma

L’abuso

In quell’ora l’uomo «ha abusato di me senza che io riuscissi a reagire. Ero immobile, incapace di fare qualsiasi cosa. Mi sentivo impotente e temevo che se avessi reagito lui avrebbe potuto farmi del male». E ha avuto paura di morire: «Nel sottopasso ho intravisto bottiglie di vetro, forchette e coltelli.

Ho pensato che se io avessi provato a fuggire lui avrebbe potuto ammazzarmi. È stato orribile: mentre abusava di me continuava a dirmi cose irripetibili». Lei ha chiesto aiuto: «Gridavo con tutta la voce che avevo, ma non mi sentiva nessuno perché il sottopassaggio è abbandonato. La cosa che infatti mi fa molto arrabbiare è che quel posto lì, come molti altri sottopassi di Roma, è inutile e pericoloso».

Il sottopassaggio

Quei sottopassaggi, spiega la vittima, «non vengono usati da anni. Quindi non servono per attraversare e vengono solo usati da sbandati e malintenzionati che ci vivono e ci fanno cose come quella successa a me. Dovrebbero chiuderli per fare in modo che non possa più entrarci nessuno oppure riqualificarli.

Così sono solo un pericolo. È assurdo pensare che a Roma ci siano terre di nessuno dove chiunque può sentirsi libero di fare quello che vuole». Mentre lei ha approfittato della sua distrazione per fuggiva: «Mentre si rivestiva, ho recuperato i miei abiti e ho iniziato a correre a più non posso». Voleva chiamare il 112: «Ma non avevo più il cellulare, come nemmeno il mio portafoglio e l’orologio. Non so bene se sia stato lui a rubarmi tutto oppure se io li abbia persi durante la violenza. So solo che mi sono trovata in strada senza poter telefonare a nessuno».

stupro piazza croce rossa a roma

L’indifferenza

A quel punto «stava albeggiando, in strada iniziava a esserci un po’ di gente. Io gridavo e provavo a bloccare le auto che passavano, ma nulla. Nessuno mi aiutava. Forse pensavano che fossi una malintenzionata visto che ero sporca, con il trucco colato e i vestiti sgualciti. Ma è comunque assurdo non aiutare una donna. L’indifferenza della gente mi ha fatto davvero male».

Dopo circa 20 minuti «si è fermata una signora che stava andando al lavoro. È stata lei a chiamare il 112. Dopo aver raccontato alla polizia cosa era accaduto, sono stata portata al Policlinico Umberto I per essere visitata e curata. Ero ancora in ospedale quando è tornata la polizia con la foto segnaletica dell’aggressore per chiedermi se fosse lui. Io ho confermato».

porta pia stupro violenza sessuale