16 mar 2023 18:28

“GUADAGNANO MILIARDI E NON VOGLIONO PAGARE GLI AUTORI CHE VIVONO DI DIRITTI” – GIULIO RAPETTI, IN ARTE MOGOL, EX PRESIDENTE DELLA SIAE, COMMENTA IL MANCATO ACCORDO CON META SUL COPYRIGHT PER FACEBOOK E INSTAGRAM: “È UNA BATTAGLIA SACRA, CHE FACCIAMO A TUTELA DEGLI ARTISTI” – SIAE: “LA DECISIONE DI META È UNILATERALE E INCOMPRENSIBILE..."