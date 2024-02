Estratto dell'articolo di Laura Caglio per www.corriere.it

Sara Diamante, 22 anni, ex studentessa modello, è la pornoattrice italiana più cercata su Pornhub. Ascesa rapida e imprevedibile. Come altre sue coetanee ha scelto di aprire un profilo OnlyFans, a fine 2021, per vendere contenuti erotici agli abbonati e farne la principale fonte di reddito. Per questo ha abbandonato la facoltà di Medicina a Pavia. È alta 150 centimetri e ha un passato sportivo nella ginnastica artistica. «Ho sempre avuto un'indole esibizionista, oggi vivo a Milano e quando mi alzo al mattino sono felice, una donna indipendente».

Quanto indipendente?

«Fatturo 150 mila euro l'anno tra OnlyFans e porno, ho la partita Iva, dichiaro tutto. Non mi accontento, sogno di lavorare nell'industria americana. A marzo andrò negli Usa per migliorare il mio inglese. Il porno secondo me è una forma di espressione, anche se noi attrici siamo ancora percepite come persone un po' deviate o dei robot».

Da chi?

«Anche dal nostro pubblico. Dalla società. Dai media. È raro che ci chiamino in tv per un'intervista o come ospiti di talk. Eppure potremmo spiegare ai ragazzi, per esempio, che il porno è intrattenimento e che alla base di ogni scena c'è il consenso. La realtà è diversa: se non c'è consenso ti devi fermare, altrimenti è violenza. […]».

Ha svolto anche lavori più tradizionali per mantenersi?

«L’animatrice in un villaggio di montagna. Anche l’impiegata back office per una compagnia di spedizioni».

Come si passa dagli studi in Medicina a OnlyFans?

«L’evento scatenante è stato tornare single, dopo tre anni. Avevo un vuoto affettivo, l'ho colmato con il sesso: incontravo ragazzi conosciuti su Tinder, in macchina o in albergo. Forse era anche un modo per ribellarmi a una famiglia bacchettona, del Sud. Poi il consiglio di alcune conoscenti: “A questo punto mettiti su OnlyFans”. L’ho fatto e ho svoltato. Ma è un lavoro che richiede energie e tempo, quindi addio università, ero al primo anno».

Perché il nome d'arte Sara Diamante?

«Adoro i gioielli. Non dirò qual è il mio vero nome, vorrei evitare altri problemi ai miei genitori, proteggerli. Ho anche una sorella più piccola. Vivono nel Pavese in un paesino di tremila anime, Torrevecchia Pia: quando si è sparsa la voce, che usavo Onlyfans, e i video a girare sui telefoni, qualcuno li ha mandati a mio padre. Non era all’oscuro, ma non sapeva quanto fossero spinti. È il paradosso del porno: tutti lo guardano ma crocifiggono chi lo fa. Ormai ero una reietta, troppo ingombrante. Poi c’è stato un episodio limite che ho denunciato alle autorità».

Quale?

«Sulla cancellata del nostro condominio hanno appeso un preservativo. Un colpo, soprattutto per i vicini con figli piccoli. Così ho deciso di lasciare il paese, avrei creato troppe tensioni. Destinazione Milano, sulla mia nuova Audi A1 comprata grazie a OnlyFans: 20 mila euro. Peccato me l’abbiano rigata prima di partire. Invidia, cattiveria?».

Altri rischi del mestiere?

«Che qualcuno si innamori e diventi uno stalker. Per un periodo sono stata seguita da un uomo: veniva sotto casa, nella mia palestra. Per fortuna era innocuo. Preciso che io non faccio incontri dal vivo, non sono una escort. Ho già un fidanzato».

Geloso?

«Più quando mi vede messaggiare e non sa con chi. Una volta mi ha accompagnato a girare in Finlandia, ma ha preferito non sapere quello che avveniva sul set».

Quanto costa l’abbonamento al suo OnlyFans?

«Dieci dollari al mese, per chattare con me, guardare foto senza censura e acquistare video. Ma la vera fonte di guadagno sono le videochiamate a 250 dollari: un momento esclusivo dove esaudisco fantasie di ogni tipo. C’è chi cerca un momento intimo perché non sa relazionarsi con le donne, ma non faccio la psicologa».

Come ha vinto la concorrenza? È una delle poche a guadagnare così tanto.

«Non sono stata sponsorizzata da chi aveva già un vasto seguito, ma da subito ho condiviso gratuitamente i miei video su Pornhub per farmi conoscere e rimandare gli utenti al mio account OnlyFans. Così sono stata notata dai produttori. Ho poi sfruttato il mio network di social e app, soprattutto Telegram che non censura il nudo, per promuovere in anteprima i miei contenuti».

Ma in questa macchina da soldi virtuale ci sono anche dei costi?

«Ovvio. Per realizzare un video di qualità, che poi vendo a massimo 25 dollari, devo affittare una location, pagare fotografo e videomaker, comprare i costumi. L’investimento è di 400/500 euro. A cui si aggiungono i costi degli esami clinici: questi partono da 150 euro».

A Milano ha comprato casa?

«Ho preso un monolocale in affitto, sui Navigli, pago 1.200 euro al mese. Milano la frequentavo anche prima, ho fatto il liceo scientifico al Torricelli ottenendo due borse di studio. Alla Maturità ho preso 90. Oggi faccio poca vita mondana: casa, palestra, lavoro. Non ho molte amiche, magari temono che i loro compagni ci provino con me. Ultimamente viaggio molto».

Viaggia per staccare la spina?

«Sempre per lavoro, all'estero. Ho girato filmati professionali con veri attori. È tosta stare sul set, mi è capitato di fermarmi e piangere, forse per stress. […]».

