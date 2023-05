DAGONEWS

eurogirlsescort 3

Cannes non è solo film, anteprime e red carpet, ma un fiorente giro di squillo di alto livello che provengono da tutta Europa nei giorni del festival.

La tariffa per fare sesso con una escort capace di garantire massima discrezione è di circa mille euro l’ora. Ma c’è anche un mercato che si sviluppa sui megayacht di lusso che ospitano i dirigenti di Hollywood, le compagnie cinematografiche e gli appassionati di film milionari.

festival di cannes

Modelle, aspiranti attrici e influencer sono invitate a feste o a gustare champagne a bordo, ma l'aspettativa è che le cosiddette "yacht girls" debbano ringraziare chi le ha invitate facendo sesso con loro o con altri ospiti. Anche se non c'è niente di volgare come un listino prezzi, possono aspettarsi di concludere il loro soggiorno ricevendo una busta piena di contanti.

le majestic cannes

Sulla terraferma, le regole sono più semplici con le escort che fanno pagare i clienti a ore e aumentano le loro tariffe abituali per il festival perché sono molto richieste.

Molti possono fare affidamento sull'aumento dei propri guadagni con mance e regali, in particolare da ricchi clienti mediorientali.

eurogirlsescort 4

«Normalmente lavoro a Parigi, ma vengo qui ogni anno in tournée – ha detto una prostituta slovacca - È un'opportunità per fare un sacco di soldi. A volte, mi siedo semplicemente nella hall di un hotel o al bar. Gli uomini si avvicinano e mi chiedono se lavoro o voglio fare affari. MI dicono il numero della loro stanza. Io li seguo al piano di sopra. Devi stare attenta perché agli hotel non piace questo giro, ma non possono impedirlo. Io faccio pagare 1.000 euro l'ora, ma c'è uno sconto per due ore o più, e la tariffa per l'intera notte è di 5.000 euro, ma in realtà le persone spesso ci mettono solo pochi minuti.

Allora, si tratta solo di chiacchierare con loro per il resto dell'ora se non possono continuare. Non aiuta il fatto che possano essere ubriachi o drogati, a meno che non si tratti di Viagra e quindi sono io in difficoltà. I soldi non sono un problema se possono permettersi di stare in un posto come Le Majestic. Ma quello per cui stanno pagando è la discrezione. Non rivelerei mai il nome di nessuno».

euro girls escort 2

Al super lussuoso Carlton Hotel, possono entrare solo gli ospiti, ma un cameriere ha rivelato: «Due accompagnatrici avevano prenotato una stanza. È costato loro quasi 3.000 euro a notte, ma hanno recuperato facilmente quei soldi. Non c'è carenza di uomini che vogliono i loro servizi. Ma la privacy è tutto e non discuterebbero mai dell'identità dei loro clienti».

Tra le escort in “tournée” a Cannes c'era la kazaka Alica, 25 anni, che normalmente lavora nel Regno Unito, ma che pubblicizzava i suoi servizi sul sito web di Euro Girls Escort: prendeva mille euro per un’ora e 5.500 euro per 12 ore.

euro girls escort 1

Un membro dell'equipaggio di un mega yacht, che non può essere identificato perché ha firmato un accordo di non divulgazione con il suo ricco datore di lavoro, ha detto al MailOnline che la presenza di "yacht girls" alle feste su alcune barche era un "segreto di Pulcinella”: «Questa è Cannes e le persone che organizzano feste in barca vogliono avere celebrità e belle persone tra i loro ospiti.

Ci sono un sacco di modelle e aspiranti attrici che farebbero qualsiasi cosa per un invito – e intendo qualsiasi cosa. Potrebbero non definirsi accompagnatrici, ma il confine è sottile. Potrebbero ricevere dei soldi come ringraziamento o una sorta di regalo se vanno a letto con qualcuno, oppure potrebbero semplicemente avere accesso a persone con potere e influenza. Non è detto che ogni modella invitata a una festa finisca a letto con qualcuno, ma succede e gli equipaggi sono addestrati a tenere la bocca chiusa».

carlton hotel a cannes 1 carlton hotel a cannes 2