“GUARDA, SI AVVICINA! ORA SI È INABISSATO” – FATEVENE UNA RAGIONE, GLI ALIENI SONO TRA NOI: NUOVO VIDEO DI UN “INCONTRO RAVVICINATO” DURANTE UNA ESERCITAZIONE MILITARE DELLA MARINA AMERICANA, AL LARGO DI SAN DIEGO – LE IMMAGINI MOSTRANO UN OGGETTO SFERICO CHE SEGUE DA VICINO UNA NAVE DA GUERRA, LA USS OMAHA: DOPO ALCUNE EVOLUZIONI SULL’OCEANO SI È INABISSATO IMPROVVISAMENTE. IL PENTAGONO CONFERMA: “IMMAGINI AUTENTICHE” - VIDEO

Gli Ufo sono tra noi. Nuovo video di un “incontro ravvicinato” durante una esercitazione militare della Marina americana, al largo di San Diego. Il video, fatto circolare da Jeremy Corbell, un noto ricercatore di fenomeni del genere e documentarista, mostra un oggetto sferico che segue da vicino una nave da guerra, la USS Omaha.

Si tratta del secondo video che riguarda i fatti apparentemente inspiegabili occorsi durante le esercitazioni del luglio 2019, e che sarebbero stati registrati - conferma il Pentagono - dai marinai a bordo. Nelle immagini si vede un piccolo oggetto rotondo, che vola sopra l’oceano, e che dopo alcune evoluzioni si inabissa improvvisamente. “Guarda, si avvicina - dice una voce mentre il video viene registrato - ora si è inabissato!”

Luis “Lue” Elizondo, un ex ufficiale dei serivizi del Pentagono, che utilizza le sue credenziali per studiare i documenti del Pentagono sugli oggetti volanti non identificati, ha detto al New York Post che gli Ufo sono in grado di viaggiare indistintamente nello spazio, nei cieli e anche di navigare sott’acqua.

Il video è stato girato con uno smartphone dentro al Combat Information Center della nave, una particolare sezione soggetta a norme di massima segretezza, e dove quindi anche i cellulari non sono ammessi. Il documentarista Jeremy Corbell ha detto all’emittente FOX 8 che, in seguito, un sottomarino è andato in profondità per cercare l’oggetto misterioso che si era inabissato, ma senza riuscire a trovarlo.

Le esercitazioni navali coinvolgevano tre navi da guerra provenienti dall’area di San Diego, che hanno registrato diverse incursioni di oggetti volanti hanno seguito a lungo le unità americane. In uno di questi episodi, un Ufo (o qualunque cosa fosse) ha seguito un cacciatorpediniere per novanta minuti, come è stato scrupolosamente scritto nel diario di bordo. Gli episodi inspiegabili sono andati avanti per parecchi giorni.

