1. AP: "GLI USA HANNO AVVERTITO MOSCA DELLA VISITA DI BIDEN A KIEV, PER EVITARE RISCHI DA CONFLITTO"

Estratto da www.repubblica.it

Prima della visita di Joe Biden a Kiev, gli Stati Uniti hanno avuto "una comunicazione di base" con Mosca per escludere rischi che potessero portare a uno scontro diretto tra le due potenze nucleari. Lo riferisce l'Associated Press sul proprio sito web.

"La visita ha segnato la rara occasione in cui un presidente Usa si è recato in una zona di conflitto in cui gli Stati Uniti o i suoi alleati non hanno il controllo dello spazio aereo. La Casa Bianca non è entrata nei dettagli, ma ha affermato che 'una comunicazione di base con i russi è avvenuta per garantire una prevenzione della conflittualità' poco prima della visita di Biden, nel tentativo di evitare qualsiasi errore di calcolo che potesse portare le due nazioni dotate di armi nucleari in un conflitto diretto", riferisce l'agenzia.

"L'esercito americano non ha una presenza in Ucraina a parte un piccolo distaccamento di marines a guardia dell'ambasciata a Kiev, rendendo la visita di Biden più complicata di altre recenti visite di precedenti leader statunitensi in zone di guerra.

Mentre Biden era in Ucraina, aerei di sorveglianza statunitensi, tra cui il radar aviotrasportato E-3 Sentry e un velivolo elettronico RC-135W Rivet Joint, sorvegliavano Kiev dallo spazio aereo polacco", sottolinea l'Ap.

2. BIDEN A KIEV, L'IRA DI MOSCA: "ZELENSKY FARÀ LA FINE DEGLI ALTRI. MALEDETTI E..."

Estratto da www.iltempo.it

La visita lampo del presidente americano Joe Biden a Kiev ha provocato l'immediata reazione di Mosca. "Guardando le immagini di oggi di Biden con il suo protetto Zelensky a Kiev, non dimenticate il destino di tutti i precedenti progetti americani", come Juan Guaidò in Venezuela o Mikhail Saakashvili in Georgia, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova in un post su Telegram.

"Il destino di Saakashvili, di Guaidò è quello che attende tutti coloro che hanno venduto l’anima agli americani", ha avvertito Zakharova, "maledetti dalla loro stessa gente, inutili per chiunque, costretti a spendere in avvocati americani i soldi guadagnati in America per tradire i loro Paesi". […]

3. 'BIDEN E ZELENSKY HANNO PARLATO DI ARMI E PROCESSO PACE'

(ANSA) - Joe Biden ha avuto un "lungo colloquio" con il presidente ucraino a Kiev durante il quale hanno affrontato il tema dei "prossimi mesi di guerra" e di ciò di cui l'Ucraina ha bisogno per difendersi dall'aggressione russa, nonche' del processo verso una "pace giusta e durevole". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing virtuale da Kiev con u gruppo di giornalisti.

4. MEDVEDEV, BIDEN HA RICEVUTO GARANZIE PRIMA DI KIEV

(ANSA) - "Biden, avendo ricevuto in precedenza garanzie di sicurezza, è finalmente andato a Kiev. Ha promesso molte armi e ha giurato fedeltà al regime neonazista fino alla tomba". Lo scrive il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev su Telegram riferendosi al fatto che gli Usa avessero avvisato Mosca della visita del presidente Usa.

5. BIDEN A KIEV, VENERDÌ LA DECISIONE DI PARTIRE

Estratto da www.repubblica.it

[…] Il presidente americano Joe Biden ha deciso solo venerdì di procedere con la visita a Kiev, dopo essersi riunito con i vertici del suo Consiglio di Sicurezza Nazionale nell'Ufficio Ovale. Poche ore prima della partenza Washington ha quindi informato Mosca dei piani del presidente di visitare la capitale "per deconflittualizzare", secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

La riunione venerdì all'interno dell'Ufficio ovale è stata il culmine di mesi di lavoro ad opera di un piccolo gruppo di consiglieri di Biden. Alla pianificazione hanno preso parte l'ufficio del capo dello staff, il Consiglio di Sicurezza nazionale e l'Ufficio militare della Casa Bianca. Hanno dato il loro contributo un certo numero di funzionari del Secret Service, del Pentagono e della comunità di intelligence. Biden è stato regolarmente tenuto al corrente sui piani del viaggio. Le discussioni tra Casa Bianca e "i più alti livelli del governo ucraino" hanno contribuito a portare il viaggio a buon fine. Il presidente era soddisfatto del "rischio gestibile".

