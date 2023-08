“GUARDARE GLI ALBERI HA UNA FUNZIONE TERAPEUTICA” – IL BOTANICO STEFANO MANCUSO, CITATO DA ALESSANDRO BARICCO NEL POST IN CUI ANNUNCIAVA IL SECONDO TRAPIANTO DI MIDOLLO, PROMETTENDO DI “RIMETTERSI IN PIEDI GUARDANDO ALBERI SECOLARI”: “LE PIANTE HANNO UN POTERE CURATIVO, MA NOI DI FRONTE A LORO SIAMO CIECHI. QUANDO RIUSCIAMO A ROMPERE QUESTA BARRIERA CHE CI IMPEDISCE DI VEDERE LA STRAORDINARIA BELLEZZA DELLA VITA CHE CI CIRCONDA, ALLORA IMPROVVISAMENTE TUTTO CI APPARE MERAVIGLIOSO…”

Estratto dell’articolo di Ilaria Zaffino per www.repubblica.it

«Quando si comincia a capire che tutta questa roba verde che ci circonda è vita, risolve i problemi, che ha delle capacità, allora davvero è come se si entrasse in un mondo fatato».

Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale all’università di Firenze e autore di celebri libri come Plant Revolution, La nazione delle piante o La pianta del mondo, è stato citato con Emanuele Coccia da Alessandro Baricco, nell’ultimo post su Facebook in cui lo scrittore aggiornava i lettori sulle sue condizioni di salute. Lo abbiamo raggiunto al telefono mentre era immerso in un bosco sul monte Amiata, completamente circondato da «queste meraviglie verdi», non ha mancato di sottolineare. Né ambientazione sarebbe stata più adatta per questa intervista.

[…] «Adesso mi rimetto in piedi guardando alberi secolari, che, come mi hanno insegnato Coccia e Mancuso, sanno vivere meglio di noi», sono le parole di Baricco. Ma lei che cosa gli ha insegnato?

«[…] in più occasioni ci siamo ritrovati a parlare di cosa sono in realtà gli alberi. Del fatto che noi abbiamo sempre guardato alla vita che ci circonda con occhi animali, come se la vita fosse solo quella degli animali e degli uomini. E dato che noi animali in generale […]ne occupiamo una frazione molto piccola, intorno allo 0,5 per cento, la vita è fatta da piante, per l’86, 87 per cento. Ecco, le nostre discussioni nascevano da qui, dalla necessità di vedere come funziona la vita».

[…] «[…] Sandro fa benissimo a guardare le piante, perché guardare gli alberi ha davvero una funzione terapeutica».

Ci spieghi meglio questo potere curativo delle piante.

«Era il 1984 quando venne pubblicata su Nature una ricerca che riguardava gli effetti della visione della natura sulla salute. Studiando un ospedale negli Stati Uniti un ricercatore si accorse che chi veniva ricoverato in certe stanze aveva una degenza più breve, consumava meno analgesici e risultava più felice. Andando a vedere cosa avessero queste stanze di diverso dalle altre uscì fuori che l’unica differenza consisteva nel fatto che da lì si vedevano gli alberi. […]».

[…] Lei stesso ci ha raccontato che le piante sanno vivere in comunità meglio degli uomini. Perché?

«Prendiamo un albero, uno di quelli secolari che ha postato Baricco nella foto: ciascuno di questi fa parte di una comunità molto estesa, sono in contatto fisico con gli altri che vi sono intorno.

Attraverso queste reti sotterranee condividono le risorse, l’acqua, le comunicazioni, mettono in atto quella specie di utopia umana, che noi perseguiamo da millenni, della condivisione reale. Le piante lo fanno davvero, a differenza nostra che abbiamo una visione predatoria. Invece la vera forza dell’evoluzione sta nella cooperazione, nella simbiosi, nel mutuo appoggio. Credo che Baricco intendesse questo: in un ambiente in balia degli effetti del riscaldamento globale, di cui siamo i soli responsabili, la cooperazione funziona più della competizione».

Tra le caratteristiche che lei attribuisce alle piante c’è anche l’intelligenza: come funziona?

«Per me l’intelligenza è la capacità di risolvere problemi e in questo le piante sono dei geni, incredibilmente più brillanti di noi. Pensi a quanti problemi ha dovuto risolvere uno di quegli alberi di Alessandro Baricco, che è lì fermo da centinaia di anni, senza avere la soluzione che adottiamo noi animali e cioè la fuga».

C’è un’ultima cosa a cui accenna Baricco: la bellezza e la meraviglia che si prova davanti alla natura, di cui ci si accorge quando si sta male…

«Noi siamo completamente ciechi davanti alle piante […]. E quando in seguito ad alcuni eventi, come nel caso di Alessandro o attraverso lo studio, riusciamo a rompere questa barriera che ci impedisce di vedere la straordinaria bellezza della vita che ci circonda, allora improvvisamente tutto ci appare meraviglioso».

