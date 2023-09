“GUARDATE CHE SCOPATA!” - UBALDO MANUALI, NETTURBINO DI 59 ANNI ROMANO, SI VANTAVA CON GLI AMICI MOSTRANDO I VIDEO DELLE VIOLENZE SU QUATTRO DONNE CHE ORA LO ACCUSANO DI STUPRO - LE CHAT CON LE VITTIME, NARCOTIZZATE DALL’UOMO: "NELLO SPRITZ DI IERI SERA HAI MESSO LA DROGA DELLO STUPRO?” E ANCORA: "ABBIAMO FATTO L’AMORE?" "SÌ, LO VOLEVI" "SARÀ…MI SEMBRA DI ESSERMI ADDORMENTATA" - IN UN VIDEO SI SENTE UNA DONNA, SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE, CHIEDERGLI: “MA TU CHI SEI?”, E MANUALI RISPONDE: "IL TUO..."

UBALDO MANUALI

Sarebbe stata drogata e stuprata ma ancora non lo sa. Potrebbero essere in tutto quattro le vittime di Ubaldo Manuali, il netturbino di Fiano Romano in carcere a Regina Coeli. Il 59enne è accusato di aver violentato tre donne e di aver poi diffuso i video dei rapporti sessuali nelle chat degli amici. Ma nel suo cellulare sono state trovate le foto di un’altra donna, ancora non identificata.

Anche lei avrebbe subito il modus operandi manipolatorio del Keanu Reeves di Fiano Romano, come bonariamente lo prendevano in giro i suoi colleghi della società dove lavorava come netturbino. Un uomo senza scrupoli che, dopo aver drogato le donne adescate sui social (aveva sei profili), le filmava. «Ho avuto un trauma infantile. Ho sofferto da bambino» .

ubaldo manuali 5

Manuali, di fronte agli inquirenti, si sarebbe difeso così, senza entrare nel dettaglio delle contestazioni. Ad arrestarlo sono stati i poliziotti del commissariato Flaminio Nuovo, dopo la denuncia di una vittima nel gennaio del 2023. «Ci siamo conosciuti su Facebook e abbiamo iniziato a parlare - il racconto della donna - Una sera l’ho invitato a casa mia e si è presentato con una bottiglia di vino e di prosecco. Io non ci volevo andare a letto. Ma poi non ricordo cosa sia successo e il giorno dopo mi sono svegliata stordita» .

La donna, preoccupata per la sua salute, si è recata all’ospedale San Pietro, dove è stata trovata positiva alle benzodiazepine. A somministrargliele sarebbe stato proprio Manuali, come emerso poi nelle indagini della procura di Tivoli. A Capranica, così come a Riano e a Mazzano Romano, la strategia dell’uomo era sempre la stessa: quella di sciogliere nell’alcool una dose potentissima di Alprazolam, un farmaco narcolettico che gli era stato prescritto per lenire il dolore dopo un incidente al ginocchio. […]

ubaldo manuali 2

«Senti io non mi ricordo mica di averti detto di venire a casa mia. Io qualche spritz in più ogni tanto me lo faccio, ma tu che hai messo nello spritz di ieri sera, la droga dello stupro?» . Una delle vittime di violenza aveva incontrato Manuali al bar per un aperitivo. Poi la mattina dopo si era ritrovata nuda nel suo letto con l’uomo accanto. «Io quel giorno avevo una visita ginecologica, quindi non avevo alcuna intenzione di fare sesso». Ma il netturbino, alla sua richiesta di spiegazioni, avrebbe inventato una serie di scuse: «Ti sei sentita male e sono rimasto accanto a te tutta la notte. Non volevo che stessi sola. Ma se ti avessi stuprata il giorno dopo ti avrei accompagnata dal ginecologo?». […]

ubaldo manuali 3

«Quanto mi hai fatto bere ieri?», «Forse un po’ hai esagerato». «Dovevi fermarmi», «Ma eri così contenta... eri carica». «Eh... le donne non reggono l’alcol... Abbiamo fatto l’amore?», «Sì, lo volevi. Dicevi che era da tanto che non lo facevi...», «Sarà.. mi sembra di essermi addormentata mentre lo stavamo facendo...».

C’è tutto il castello di bugie e raggiri in una delle chat tra Ubaldo Manuali e una delle sue vittime, allegate all’ordinanza che ha portato in carcere il 59enne netturbino di Riano con l’accusa di violenza sessuale plurima e diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale con quelle che presentava agli amici come sue conquiste e invece non erano altro che persone senza volontà e in sua balìa, dopo essere state da lui narcotizzate. […]

«Ma davvero siamo stati assieme? Mi sembra incredibile che mi sia addormentata», gli chiede un’altra, perplessa, senza però che le nasca il sospetto. «Ma ti pare che se volevo fare qualcosa di losco poi mi fermavo a dormire qui»?, risponde lui. I tre stupri che vengono contestati a Manuali hanno in comune un dato: a tutti e tre gli appuntamenti offre da bere alle vittime (uno spritz alla donna che riceve in casa, vino rosso e prosecco alle due che va a trovare) e la loro lucidità crolla di colpo dopo il primo bicchiere. […]

ubaldo manuali 1

Nel filmato si vede la donna inquadrata dal 59enne mentre sta abusando di lei, che gli chiede: «Chi sei? Perché mi stai baciando», «Sono il tuo fidanzato — risponde lui — non preoccuparti». Rassicurazioni che in fase di indagine si ritorcono contro di lui perché testimoniano l’incapacità delle donne di rendersi conto di quanto accadesse, e stridono in modo evidente con il modo in cui l’uomo descriveva poi le sue avventure amorose agli amici: «Guardate che sc...!». «Si è sempre vantato di queste cose», ha raccontato uno di loro agli agenti. […]

