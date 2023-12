“LA GUERRA CONTINUERÀ FINO A CHE HAMAS NON VERRÀ ELIMINATO” – BENJAMIN NETANYAHU SE NE FOTTE DELL’APERTURA DEL PRESIDENTE ISRAELIANO, HERZOG, E DELLE PRESSIONI DEGLI AMERICANI PER UNA NUOVA TREGUA A GAZA, DOVE I MORTI HANNO SUPERATO QUOTA 20MILA E LE CONDIZIONI DEI PROFUGHI SI FANNO SEMPRE PIÙ DIFFICILI – INTANTO ALL’ONU SI CERCA L’ACCORDO SULL’ENNESIMA, INUTILE, RISOLUZIONE, CHE PREVEDA “AMPIE PAUSE UMANITARIE” E RIBADISCA LA SOLUZIONE “A DUE STATI”. TANTO NON È VINCOLANTE, QUINDI NON SERVE A UN CAZZO…

BENJAMIN NETANYAHU VISITA I SOLDATI ISRAELIANI NELLA STRISCIA DI GAZA

NETANYAHU,GUERRA CONTINUERÀ FINO ALL'ELIMINAZIONE DI HAMAS

(ANSA) - "La guerra continuerà fino a che Hamas non verrà eliminato, fino alla vittoria. Chi pensa che ci fermeremo, non è collegato alla realtà". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu escludendo quindi un cessate il fuoco.

"Non smetteremo di combattere finché - ha detto in un video postato su X - non raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati: l'eliminazione di Hamas, il rilascio dei nostri ostaggi e l'eliminazione della minaccia da Gaza". "Stiamo attaccando Hamas con il fuoco, il fuoco infernale. Ovunque, anche oggi. Attacchiamo anche i loro alleati da vicino e da lontano". "Tutti i terroristi di Hamas, dal primo all'ultimo, sono morti. Hanno solo due opzioni: arrendersi o - ha concluso - morire".

soldati israeliani scoprono un tunnel di hamas a gaza

BOZZA RISOLUZIONE ONU PREVEDE 'AMPIE PAUSA UMANITARIE'

(ANSA) - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede 'pause e corridoi umanitari urgenti ed estesi' a Gaza. E' quanto si legge nella bozza finale della risoluzione Onu che sarà votata tra circa mezz'ora secondo quanto riferito dalla Bbc che ne ha preso visione. Il testo è frutto di un compromesso tra Emirati arabi e Stati Uniti per fare sì che questi ultimi si astengano dal voto e la risoluzione passi. Da settimane Washington si dichiara contraria ad un cessate il fuoco ma favorevole a tregue umanitarie che permettano di far entrare gli aiuti a Gaza. Nel testo si chiede anche il rilascio immediato di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas.

benjamin netanyahu

LA BOZZA DI RISOLUZIONE ONU CHIEDE LA SOLUZIONE A DUE STATI

(ANSA) - La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu, al voto oggi, ribadisce la richiesta di "una soluzione a due Stati, con la Striscia di Gaza come parte di uno stato palestinese". Lo riferisce la Bbc che ha preso visione della bozza.

ISRAELE, CORRIDOIO MARITTIMO DA CIPRO PER AIUTI A GAZA

(ANSA) - Israele vuole accelerare la consegna degli aiuti umanitari a Gaza attraverso un corridoio marittimo da Cipro. Lo ha detto il ministro degli esteri Eli Cohen che si trova in visita sull'isola secondo cui il corridoio potrebbe partire dalla città portuale di Larnaca."Cipro e Israele insieme ad altri partner nella regione - ha detto Cohen - vogliono promuovere l'iniziativa per assicurare un corridoio marittimo per il trasferimento di assistenza umanitaria a Gaza in modo ordinato e ben controllato".

IL MESSAGGIO SUL LENZUOLO SCRITTO CON GLI AVANZI DI CIBO DAI TRE OSTAGGI UCCISI DALL ESERCITO ISRAELIANO

BOZZA RISOLUZIONE ONU, PROTEGGERE I CIVILI A GAZA

(ANSA) - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede alle "parti in conflitto a Gaza di rispettare i loro obblighi verso il diritto internazionale, in materia di protezione dei civili". Lo si legge nella bozza di risoluzione al voto oggi di cui la Bbc ha preso visione. Nel testo si chiede inoltre a tutte le parti di "astenersi dal privare la popolazione civile nella Striscia di Gaza dei servizi di base e dell'assistenza umanitaria indispensabili alla loro sopravvivenza".

SOLDATO ISRAELIANO NEL NORD DELLA STRISCIA DI GAZA

DIPLOMATICO ONU, PER FAR PASSARE RISOLUZIONE SERVE UN MIRACOLO

(ANSA) - La risoluzione dell'Onu che chiede una qualche forma di cessate il fuoco o di sospensione delle ostilità a Gaza si scontrerà contro il veto degli Stati Uniti "a meno di un miracolo". Lo riferisce un diplomatico delle Nazioni Unite alla Bbc. Se così fosse sarebbe il terzo veto degli Usa per bloccare l'azione del Consiglio di Sicurezza nella guerra tra Israele e Hamas.

meme su benjamin netanyahu by il giornalone la stampa PALESTINESI AL CAMPO PROFUGHI DI JENIN DOPO IL RAID ISRAELIANO soldati israeliani a gaza 5 distruzione a rafah, nel sud della striscia di gaza, nel 2014 SOLDATI ISRAELIANI A GAZA SOLDATI ISRAELIANI soldati israeliani a gaza 1 terroristi di hamas in mutande liberazione degli ostaggi israeliani nelle mani di hamas ostaggi israeliani liberati I TERRORISTI DI HAMAS CHE SI SONO ARRESI A GAZA I TERRORISTI DI HAMAS CHE SI SONO ARRESI A GAZA terroristi di hamas superano il confine con israele a erez, il 7 ottobre 2023 PROTESTE ANTI-ISRAELE A NEW YORK benjamin netanyahu